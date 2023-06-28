 منتظر اتفاقات جدید باشید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بیست‌وششمین دوره نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک یا همان الکامپ، از شرکت‌ها و استارتاپ‌های کوچک ایده‌محور تا نام‌های بزرگ و معروف، حضور دارند. همه می‌خواهند آنچه را در چنته دارند، به بازدیدکنندگان و رقبیان و شرکای احتمالی نشان دهند. برای برخی اگر خوش‌شانس باشند، نمایشگاه حکم این را دارد که راه صدساله را یک‌شبه بپیمایند و برای پاره‌ای دیگر که قدر و سهمشان از حوزه فعالیتشان مشخص است، جریان‌سازی و رفتارسازی است. شرکت به‌پرداخت ملت، از دسته دوم است. شرکتی که آمارها می‌گوید حدود ۲۱ درصد تراکنش‌های نظام پرداخت الکترونیک کشور را به‌نام خود دارد و نه‌تنها در ایران، که در منطقه هم بزرگ‌ترین است. به‌پرداخت ملت در الکامپ امسال از برنامه‌های خود برای توسعه بازار سخن می‌گوید. برنامه‌هایی که به‌گفته محمدمهدی تقی‌پور، مدیرعامل این شرکت، مسیر آینده صنعت را تغییر خواهد داد. او می‌گوید عملکرد به‌پرداخت ملت نشانه‌ای روشن از باور عمیق این مجموعه به نوآوری، فناوری و تخصص است. تقی‌پور رویکرد تعامل‌گرایانه و توسعه‌ای به‌پرداخت ملت نسبت به کسب‌وکارها و رفع نیازها و دغدغه‌هایشان را شرح می‌دهد. این گفت‌وگو را بخوانید.

هدف و انگیزه‌تان در شرکت به‌پرداخت ملت از حضور در الکامپ چیست؟ مشارکت به‌پرداخت ملت در این رویداد را باید از چه جنبه‌هایی مهم تلقی کرد؟

همان‌طور که اشاره کردید شرکت به‌پرداخت ملت تقریباً و تحقیقاً بزرگ‌ترین و پرمخاطب‌ترین شرکت در حوزه پرداخت است و طبیعتاً با طیف وسیعی از مشتریان از حوزه‌های گوناگون ازجمله بانک‌ها، نفت و گاز، شرکت‌های آی‌تی، شرکت‌های پخش، فروشندگان خرد و … تعامل دارد. بخش مهمی از مشتریان ما که سطح و کیفیت تعامل و ارتباطاتمان با آن‌ها پیوسته رو به گسترش است، کسب‌وکارهای آنلاین و دیجیتال هستند. بنابراین، حضور در الکامپ که نمایشگاهی تخصصی در حوزه آی‌تی است، از چند جنبه برایمان مهم است. نخست این که به‌پرداخت ملت شرکتی فناور و دارای بدنه‌ای تخصصی و فنی است. ما اگرچه می‌توانیم در نمایشگاه‌های تخصصی صنعت پرداخت هم حضور یابیم، حضورمان در نمایشگاه با توجه به این که اکثر بازدیدکنندگان الکامپ، علاقه‌مندان به حوزه آی‌تی و فعالان و جامعه متخصصان این حوزه است، درزمینه تقویت و ارتقای نیروی فنی و متخصص به ما کمک می‌کند. گذشته از این، به‌پرداخت ملت شرکتی B2B است که عمده تمرکزش بر فروش محصولات و خدمات به دیگر شرکت‌ها است. بخش عمده شهرت ما حاصل حضور در صنعت بانکداری و پرداخت است، اما باید در صنایع هم‌جوار از جمله ICT هم شناخته شویم. حضور در نمایشگاه الکامپ در این زمینه به ما کمک می‌کند. به باور ما رویدادهای تخصصی حوزه آی‌تی و آی‌سی‌تی اگر نگوییم بیشتر، دست‌کم به‌اندازه نمایشگاه‌های تخصصی صنعت بانکداری اهمیت دارد. چراکه این دو صنعت در سال‌های اخیر بسیار با هم عجین شده‌اند.

مسئله دیگری که حضور در نمایشگاه الکامپ را برای ما حائز اهمیت می‌کند، یافتن شرکای تجاری قوی و ارائه خدمات جدید است. بخشی بزرگی از مشتریان ما، در حوزه پرداخت‌سازی و پرداخت‌یاری و استارتاپ‌هایی فعال‌اند و ازقضا به‌عنوان بازیگران تازه‌وارد وارد صنعت شده‌اند. طبیعی است که شناسایی کسب‌وکارها و شرکت‌های جدید این حوزه که شامل طیف گسترده‌ای از فین‌تک‌ها و شرکت‌های پرداخت‌ساز و پرداخت‌یار در حوزه بانکی است و برقراری ارتباط و بررسی خدماتشان به‌قصد ایجاد هم‌افزایی، از جمله اهداف ما است. این هم‌افزایی حتی می‌تواند شامل تولید محصولاتی مشترک در این حوزه و ایجاد سرویس‌های تازه هم باشد. برای مثال شرکتی فین‌تکی که درزمینه تسهیلات خرد فعالیت می‌کند، می‌تواند در تعامل با شرکت به‌پرداخت و ترکیب سرویس‌های ما با سرویس‌های خود در سطح دیگری از بازار به فعالیت بپردازد. در حال حاضر طیف گسترده‌ای از پذیرندگان فیزیکی و دیجیتال در بازار فعال‌اند که به‌پرداخت ملت می‌تواند علاوه بر سرویس‌های پرداخت، سرویس‌های دیگری از جمله سرویس‌های بیمه‌ای، مدیریت ثروت و.... هم به آن‌ها ارائه کند. الکامپ این فرصت را به ما و کسب‌وکارهای دیگر برای برقراری ارتباط و همکاری‌های نزدیک احتمالی می‌دهد.

سوای اهداف و انگیزه‌ها که به‌درستی تشرح کردید، به پرسش مهم‌تر می‌رسیم و آن برنامه به‌پرداخت ملت درباره رونمایی و معرفی سرویس‌ها و محصولات جدید در نمایشگاه الکامپ امسال است.

بله. آنچه درنهایت چه در الکامپ و چه در دیگر رویدادها برای ما مهم است، معرفی سرویس‌های جدیدمان است. منتها اجازه بدهید موضوع را کمی باز کنم. اگر بخواهیم سرویس‌های به‌پرداخت را در دسته‌بندی ساده‌ای بگنجانیم، نخست به محصولات فیزیکی می‌رسیم. محصولات فیزیکی شرکت به‌پرداخت شامل طیفی گوناگون از دستگاه‌های کلاسیک تا هوشمند کارتخوان سیار و همچنین راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات پرداخت اصناف گوناگون است. در این زمینه می‌توان به کیوسک‌های پرداخت، کش‌لس‌ها که مانند دستگاه خودپرداز تمام نیازها را به‌جز پرداخت وجه برآورده می‌کنند و راه‌حل‌هایی شخصی‌سازی‌شده برای سازمان‌ها اشاره کرد. در قالب این راه‌حل‌های شخصی‌سازی‌شده می‌توان از کیوسک‌های پرداخت، هم برای عملیات پرداخت فیش و رسید و هم برای دریافت خدمات مضاعف بهره برد. ازجمله این خدمات مضاعف که حاصل همکاری‌هایی است که از سال گذشته میان ما و دیگر شرکت‌ها صورت گرفته است می‌توان به اتصال کیوسک‌های پرداخت به سامانه‌های فروش بلیت یا قابلیت‌های آن در پذیرش بیماران در بیمارستان‌ها و … اشاره کرد.

دسته دیگر محصولات شرکت به‌پرداخت، نرم‌افزاری‌اند که کمک به رفع مشکلات روزانه کسب‌وکارها کمک می‌کنند. هدف ما در سال جاری کار کردن روی دستگاه‌های الکترونیکی هوشمند و از جمله کارتخوان‌های سیار اندرویدی است که قابلیت‌های تازه نظیر سرویس‌های انبارداری تا سرویس‌های حسابداری، سرویس‌های مدیریت زنجیره تأمین و سرویس‌های سفارش‌گذاری بر روی آن‌ها ارائه خواهد شد. علاوه بر ارائه این دستگاه‌های الکترونیکی هوشمند به مشتریانی که در آینده به سراغمان خواهند آمد سرویس‌های مورد نیازشان را ارائه خواهیم کرد و با آن‌ها وارد رابطه و تعامل مالی خواهیم شد که این رابطه هم براساس فروش یا اجاره دستگاه‌ها است و هم براساس آبونمان سرویس‌ها صورت می‌گیرد. طیف خدمات آینده ما بسیار متنوع است و تا جایی پیش خواهد رفت که حتی بر دستگاه‌های فیزیکی هم به ارائه سرویس‌های ابری بپردازیم. در نمایشگاه الکامپ امسال، برخی از این خدمات را بر روی دستگاه‌های جدیدمان به نمایش می‌گذاریم.

این بدین معنا است که شرکت به‌پرداخت از کسب و کار اصلی خود در صنعت پرداخت، به‌سمت تولید محصولات و ارائه سرویس‌هایی متفاوت حرکت می‌کند؟

بله. ما در به‌پرداخت ملت با خدمات و سرویس‌های جدیدمان، از صرف سرویس پرداخت بودن یعنی شخصیت کلاسیک خود فاصله گرفته‌ایم و به این سمت‌وسو می‌رویم که بر ارائه راهکارهایی متمرکز شویم که نیازهای بیشتری از مشتری را مرتفع کند. به‌تبع، چنین رویکردی دایره مشتریان ما را گسترده‌تر می‌سازد و وفاداری بیشتری هم برای ما ایجاد می‌کند. بله. شرکت به‌پرداخت با شناخت صحیح روندها و نیازها، با تعهد و تخصص‌گرایی و تعامل حداکثری با مشتریان می‌کوشد پایش را فراتر بگذارد. ارائه این خدمات جدید در الکامپ هم از جنبه جذب مشتری و هم از جنبه جذب شریک تجاری صورت می‌گیرد. از این بعد نیز نمایشگاه الکامپ بسیار یاری‌مان می‌کند.

الکامپ و هر نمایشگاه مشابه دیگری، فضایی برای معرفی و عرضه محصول و به‌ویژه شناخت بهتر بازار و شبکه‌سازی و نظایر اینها است. شرکت‌های پی‌اس‌پی و به‌طور مشخص به‌پرداخت ملت چه توقعات و انتظاراتی از نمایشگاه الکامپ دارند؟

ببینید درباره این موضوع دو جنبه را باید در نظر گفت. نخست انتظارات پی‌اس‌پی‌ها از چنین رویدادهایی است و دیگری، انتظارات بازار از پی‌اس‌پی‌ها. موضوع اما برای به‌پرداخت ملت، اهمیت مضاعفی دارد. به‌پرداخت یکی از بزرگترین‌ها و فعال‌ترین‌های صنعت پرداخت الکترونیک است و انتظار می‌رود که نه‌تنها در رویدادهای مهم صنعت خود حضور داشته باشد، بلکه پا را فراتر هم بگذارد و اتفاقات تازه‌ای رقم بزند. رویکرد فعلی ما هم همین است. متأسفانه در پی همه‌گیری کووید ۱۹، بحرانی عمیق پدید آمد که انتظارش را نداشتیم. درنتیجه اتفاقاتی که می‌توانست پیش از این رخ دهد دست‌کم برای دو سال متوقف شد. انتظار بازار از ما این است که پس از دوران نقاهت، دستاوردهای ما را ببینند. ما نیز باید به‌عنوان یک شرکت فناور، مجدداً به نمایش توانمندی‌هایمان بپردازیم. یعنی، نه‌تنها وضعیت تحمیلی سال‌های گذشته را جبران کنیم، بلکه برند خودمان و محصولات و سرویس‌های نوآورانه‌اش را یادآوری و معرفی کنیم. شما می‌دانید که به‌پرداخت، همیشه در حوزه بانکداری جز شرکت‌هایی بود که سرویس‌های جدید به مشتریان ارائه کرده است. از تسویه آنی که ده سال پیش به‌عنوان یک سرویس خلاقانه راه‌اندازی کردیم تا سرویس‌های جدیدی که هم‌اکنون در دست توسعه داریم. بُعد نوآوری برند به‌پرداخت در چند سال اخیر کمتر دیده شده است. به همین دلیل امسال قرار است روی نوآوری و تعامل با اتفاقات جدید صنعت، تمرکز بیشتری داشته باشیم. ما قصد داریم در نمایشگاه اعلام کنیم حامی نوآوری هستیم و می‌خواهیم در تعامل با شرکت‌ها، بازارهای جدید را خلق و گسترش دهیم.

باتوجه‌به جایگاه به‌پرداخت ملت در صنعت پرداخت، فکر می‌کنید با معرفی سرویس‌ها و تشریح رویکردها، بازار به کدام سمت می‌رود؟ چه پیامی به رقبا و شرکت‌های فعال حوزه داده می‌شود که همین الان هم بسیاری‌شان نگاهشان به به‌پرداخت ملت است؟

نخست اینکه ما اصلاً قصد نداریم بازار در انحصار ما باشد و اساساً چنین فرضیه‌ای را رد می‌کنیم. درهرصورت جایگاه پی‌اس‌پی در سیستم به‌پرداخت مشخص است و نمی‌تواند در همه حوزه‌ها به تنهایی حضور داشته باشد. در این نمایشگاه به‌دنبال روزنه‌ها، شرکت‌های نوآور و خلاقیت‌های جدیدی هستیم تا ببینیم چه بازارهای جدیدی را می‌توان برای به‌پرداخت ملت توسعه داد. نظام کارمزد در حال تغییرات گسترده‌ای است و همان‌طور که شما اشاره کردید نگاه سایر شرکت‌ها به به‌پرداخت ملت است. چرا که به‌پرداخت ملت می‌تواند جریان‌های جدید در بازار ایجاد کند. درواقع، به پرداخت ملت، رفتارساز هم هست. از زاویه‌ای دیگر، حضور به‌پرداخت در نمایشگاه الکامپ می‌تواند روند نمایشگاه را هم عوض کند. چراکه ما در برخی نمایشگاه‌ها، به‌عنوان حامی حضور داریم اما جایی مثل الکامپ حضور ما و رقبا باعث شکل‌گیری رفتارهای متقابل و تأثیرگذاری و تاثیرپذیری می‌شود و این به‌نفع همه است.

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