رشد ۳ درصدی متوسط بار مصرف برق در خوزستان نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دشت بزرگ ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بیش از ۱۰۰ پروژه در سطح استان در دست اقدام دارد که این پروژه‌ها متناسب با منابع اجرایی می‌شوند؛ این طرح‌ها منجر به تقویت شبکه برق خوزستان خواهند شد که در راستای رضایت‌مندی مشترکین انجام می‌شوند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ پیک ۸ هزار و ۸۰۶ مگاواتی را در ۱۸ مرداد ماه به ثبت رساندیم که در مقایسه با ۹ هزار و ۹۵۸ مگاواتی که نیاز مصرف بود، محقق شد و مابه‌التفاوت آن برنامه‌های مدیریت مصرفی بود که با همکاری مشترکین اتفاق افتاده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: برای سال ۱۴۰۲ با رشد ۲ درصد، تحقق پیک ۸ هزار و۹۷۴ مگاواتی را پیش بینی کرده‌ایم که این عدد در مقایسه با ۱۰ هزار و ۲۸۷ مگاوات نیاز مصرفی پیش بینی شده است؛ مابه‌التفاوت آن باید با مدیریت مصرف جبران شود.

دشت بزرگ با بیان اینکه از اردیبهشت تا شهریور روزهای گرم سال تلقی می‌شوند تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۳ روز دماهای بالای ۴۶ درجه سانتی گراد داشتیم که شرایط خاصی برای بهره برداری از تجهیزات را فراهم می‌کند؛ شرایط با تنش دمایی و ریسک بالا که وضعیت خرابی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: پیک ثبت شده امسال در ۲۳ خرداد ماه به میزان ۸ هزار و ۵۶۰ مگاوات بوده که معادل ۹۷ درصد پیک یعنی ۸ هزار ۸۰۶ مگاواتی رخ داده در مردادماه سال ۱۴۰۱ است. این نشان از آن دارد که اعداد بسیار زودتر از گذشته در حال رخ دادن است؛ لذا باید مصارف بر اساس الگوهای معرفی شده وزارت نیرو مدیریت شود تا از پیک امسال عبور کنیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ادامه داد: اینکه امسال دما به نسبت سال‌های گذشته معتدل‌تر بوده اما میزان بار مصرفی نسبت به سال گذشته افزایش یافته نشان از شرایط ویژه امسال دارد؛ لذا باید مصارف را در حد متعادل الگو قرار دهیم.

دشت بزرگ با بیان اینکه برای تیر و مردادماه سال‌جاری روند افزایش مصرف پیش بینی می‌شود، تصریح کرد: در شبکه برق خوزستان متوسط بار مصرف حدود ۶ هزار مگاوات بوده که نسبت به سال گذشته رشد سه درصدی داشته است؛ در خصوص دما نیز ۳.۵ درصد وضعیت معتدل‌تر بوده اما با مقایسه پیک‌ها نسبت به سال قبل ۵.۵ درصد افزایش داشته‌ایم.

۸۳ درصد مصرف سال گذشته خانگی بوده است

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۱ حدود ۸۳ درصد مصارف در شبکه برق خوزستان مصارف خانگی بوده است؛ ضمن اینکه بارها اعلام شده که این بخش مدیریت شود تا در برنامه‌های عبور از پیک هیچ خاموشی برای آن در نظر گرفته نشود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان اضافه کرد: از این میزان مصرف، ۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات بار سرمایشی است که ۸۶ درصد بار خانگی و ۷۲ درصد از کل بار استان را تشکیل می‌دهد، به همین خاطر است که در وزارتخانه نیرو اعلام شده هر مشترک با خارج کردن یک کولر از مدار ضمن اینکه پاداش یک میلیون تومانی در ماه دریافت می‌کند می‌تواند در کاهش و مدیریت مصرف خانگی تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

دشت بزرگ اظهار کرد: در خصوص تولید برق در خوزستان ظرفیت‌هایی نظیر نیروگاه‌های آبی، نیروگاه‌های حرارتی و… مستقر هستند؛ همچنین نیروگاه‌های مقیاس کوچک علاوه بر تأمین مصارف خودشان مازاد تولید را به شبکه برق تزریق می‌کنند؛ پالایشگاه آبادان، مناطق نفت‌خیز جنوب، مهندسی و توسعه نفت، پتروشیمی فجر و توسعه نیشکر از جمله این مجموعه‌های نیروگاهی هستند.

وی عنوان کرد: امسال پیش بینی می‌شود که نیروگاه‌های آبی بیش از پنج هزار و ۱۰۰ مگاوات، نیروگاه‌های حرارتی چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات، نیروگاه‌های خارج از صنعت ۷۰۰ مگاوات و نیروگاه‌های مقیاس کوچک ۹۰ مگاوات به شبکه برق خوزستان تزریق کنند. البته روز گذشته ۹۵ مگاوات بیش از انتظار و برنامه تولید داشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: در بخش صنعت که توزیع برق آنها را می‌کند ۳۵ صنعت در پنج دسته قرار دارند که بخش عمده مصرف صنایع به میزان ۶۶ درصد را مصارف فلزی، فولادی و نظایر آن در بر می‌گردد.

دشت بزرگ به مشارکت صنایع برای عبور از پیک اشاره و بیان کرد: در این راستا ۲۰ تفاهم نامه با صنایع خوزستان منعقد شده تا بتوانیم تراز بین تولید و مصرف را داشته و در ساعت‌های اوج مصرف پاسخگو باشیم، بر اساس این تفاهم نامه صنایع خوزستان مصارف خود را در بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۲ شب به حداقل میزان ممکن کاهش می‌دهند و خارج از این بازه زمانی به مصرف عادی شأن بر می‌گردند، البته در ماه‌های بعد از پیک به آنها اجازه جبران این مصارف داده می‌شود تا بتوانند تا پایان سال تولید برنامه‌ریزی شده را محقق سازند.

وی افزود: با اجرای طرح مدیریت مصرف که تغییر ساعت کاری از ۱۶ خرداد ماه را به همراه داشت، در ساعت ۱۴ به میزان ۳۴ درصد و ساعت ۱۵ میزان ۴۸ درصد کاهش مصرف را داشته‌ایم که نتیجه این تصمیم درست بوده است.

بهره برداری ۲۶ پروژه توسعه‌ای در خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با بیان اینکه برای آماده سازی و تجهیز برای مواجهه با پیک، سرمایه گذاری‌های کلان انجام شده است، تصریح کرد: در این راستا از مهرماه سال گذشته ۴۲ پروژه توسعه‌ای برای عبور از پیک در نظر گرفته‌ایم که با توجه به منابع مالی در اختیار ۲۶ پروژه شامل ۱۶ پروژه پست و ۱۰ پروژه خط به ارزش پنج هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان به بهره برداری رسید، پروژه‌های باقی مانده نیز اجرایی خواهند شد؛ این شرکت از بین ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای کشور رتبه نخست را در این زمینه کسب کرده است.

دشت بزرگ اضافه کرد: وزارت نیرو از این تعداد نیز ۹ پروژه را اولویت قرار داد و به عنوان پروژه ملی تلقی شدند که ۲ پروژه باقی مانده و که در روزهای آینده بهره برداری می‌شود، یک پروژه دیگر نیز هفته آتی به نتیجه خواهد رسید.

وی افزود: باید وابستگی خوزستان را از نیروگاه‌های آبی کم کنیم که توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و خورشیدی به این امر کمک می‌کند. همچنین مجوز احداث بیش از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه دارای اولویت در سطح خوزستان صادر شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با بیان اینکه برق صنایع خوزستان به هیچ وجه در تابستان قطع نمی‌شود، عنوان کرد: بر اساس تفاهم نامه‌های منعقد شده الگوهای متفاوتی پیشنهاد می‌شود تا مصارف به ساعت و ماه‌های غیر پیک جابه‌جا شود تا در مجموع میزان مصرف انرژی کل سال تغییری ایجاد نخواهد شد.

دشت بزرگ، اولویت اول را در خوزستان تأمین برق برای مردم اعلام کرد و گفت: ایده و سیاست کلی وزارت نیرو، اولویت با مصرف داخلی است، اکنون ۲ خط صادراتی از خوزستان به عراق وجود دارد اما در حال حاضر هیچ برقی به عراق صادر نمی‌شود.