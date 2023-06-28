به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، روز چهارشنبه در نشست با مدیران اداره کل اطلاعات استان یزد اظهار داشت: حجم بالایی از ورودی پرونده های دستگاه قضا استان مربوط به نوعا برخی ادارات دولتی متولی زمین و برخی دیگر دوایر دولتی است.

وی افزود: اگر این چند مجموعه به وظایف قانونی خود با دقت و تغییر روش هایی که موجب زحمت برای مردم نشود عمل کنند، حجم بسیاری از پرونده‌ها و تحمیل هزینه‌ها کاهش خواهد داشت که برکت آن هم به مردم و هم به دولت خواهد رسید.

دهشیری اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی که مسلط بر اوضاع و احوال هستند تاکنون کمک کار سیستم قضایی بودند باز به کمک دستگاه قضا بیایند و قبل از شکل گیری مشکلات با فعالیت های پیشگیرانه مانع تشکیل پرونده های متعدد در سیستم قضایی شوند.

وی با بیان اینکه مردم بهترین ملاک برای ارزیابی عملکرد دستگاه قضا هستند، گفت: سلامت و کارآمدی دستگاه قضا از مولفه هایی است که مورد تاکید رهبری بوده و معیارهای بسیار مناسبی برای سنجش عملکرد اقدامات دستگاه قضا است.

رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: عزم قضات و کارکنان دستگاه قضا در راستای ارائه بهترین خدمت بی منت به نظام و انقلاب است اما مشکلات معیشتی و اعتباری از یک سو و افزایش ورودی پرونده ها از سوی دیگر کار در دستگاه قضا را کمی سخت‌تر کرده است.

وی افزود: براساس فرمان هشتگانه مقام معظم رهبری در سال گذشته در دیدار با مسئولان عالی قضایی برنامه ای با ۱۴ هدف تدوین و در قالب ۴۱ برنامه به استان ها ابلاغ شده و تحقق آن در قالب قرارگاه عملیاتی به طور مستمر پیگیری می‌شود.

دهشیری با اشاره به تعامل بسیار خوب دستگاه قضا استان و مجموعه های امنیتی گفت: حاصل این همکاری شناسایی ۳۱ پرونده در حوزه جرائم اقتصادی با ارزشی ریالی ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی، جدیت، تقوا، بصیرت و کار جهادی را از مولفه های مهم نیروهای امنیتی دانست و افزود: شما به عنوان چشمان بیدار نظام اسلامی با تعامل خوب و سازنده با سایر حوزه ها توانسته اید برای کشور در سطح بین المللی تولید اقتدار و خلق قدرت کنید.

دهشیری با بیان اینکه دوران آزمون و خطا به سر آمده است، اظهار داشت: دستگاه های نظارتی باید با رصد لحظه به لحظه، مدیران و کارکنانی را که زمینه نارضایتی مردم را فراهم می کنند شناسایی و قبل از هرگونه خلل در امور تدبیر کرد.