برنامه یکپارچه مراقبت و کنترل بیماری های غیر واگیر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید گل فیروزی، صبح دوشنبه در نشست تخصصی اجرای برنامه جامع و یکپارچه در حوزه مراقبت و کنترل بیماری‌های غیر واگیر گفت: یکی از برنامه‌های تحول آفرینی که از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی گلستان واگذار شده است، اجرای برنامه جامع و یکپارچه در حوزه مراقبت و کنترل بیمارهای غیر واگیر شامل دیابت، فشار خون، چربی خون، بیماری‌های قلبی عروقی و همچنین سکته‌های مغزی و سایر موارد است.

وی یکی از شایع‌ترین علل مرگ و میر در کشور و استان گلستان را بیماری‌های قلبی و عروقی دانست و افزود: با اجرای این برنامه تبدیل به نقطه کانونی و مرکز بررسی این بیماری‌ها و تولید علم در سطح کشور خواهیم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در خصوص راه اندازی مرکز ذخیره داده‌های وزارت بهداشت در استان گلستان، گفت: اکنون علاوه بر تهران چند مرکز دیگر هم در حال بررسی است تا این مراکز ذخیره داده‌ها رو داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به زیرساخت‌هایی که در اداره کل فناوری اطلاعات وجود دارد و با حمایت‌های خوبی که استاندار در این موضوع از ما داشته‌اند در حال بررسی این موضوع هستیم که ما هم به یکی از مراکز ذخیره داده‌های وزارت بهداشت تبدیل شویم.

گل فیروزی با بیان اینکه قسمت بسیار خوبی از کار با پیشرفت مواجه است، اظهار کرد: طی بازدیدهایی رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و هیأت همراه خواهند داشت ظرفیت‌های ما را بررسی خواهند کرد.