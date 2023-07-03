پرداخت بیش از ١٣ میلیارد ریال پاداش به مشترکان برق خانگی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سلاحی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: بیش از یک میلیون و ٢٠٠ هزار مشترک زیر مجموعه این شرکت بوده که ٨١ درصد از این مشترکان جز مصرف کنندگان خانگی اند.

وی اضافه کرد: ٣٣درصد از مشترکان شرکت توزیع نیروی برق شیراز مشمول طرح پاداش وزارت نیرو شده‌اند.

سلاحی با بیان اینکه این میزان صرفه‌جویی، منجر به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال پاداش به مشترکان خوش مصرف در خرداد ماه شده است، گفت: بر اساس تصمیم وزارت نیرو و توانیر، با هدف همراه کردن مشترکان خانگی با برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی برق، پاداشی در ازای کاهش مصرف نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است

به گفته این مقام مسئول با افزایش گرما در استان فارس بازهم شاهد هستیم در استان فارس مشترکان نسبت به رعایت مصرف برق اقدام کردند..

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، یادآور شد: در نخستین ماه اجرای طرح مدیریت مصرف انرژی و به واسطه همراهی مشترکان برق خانگی، شاهد افزایش ۳۳ درصدی میزان تأمین برق صنایع نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.