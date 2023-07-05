احتمال ایجاد پول واحد میان کشورهای عضو شانگهای

حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص برگزاری بیست و سومین اجلاس سازمان همکاری شانگهای، گفت: بیست و سومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که به صورت از راه دور و ویدئو کنفرانسی به میزبانی هند برگزار شد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تمام اعضای این سازمان اقتصادی و امنیتی با پیوستن رسمی جمهوری اسلامی ایران به این سازمان موافقت کردند و امسال به عنوان عضو رسمی در این اجلاس شرکت کرده ایم.

وی افزود: ایران در طول سال‌های گذشته از اعضای فعال این سازمان بوده است و پیوستن رسمی ایران به این سازمان از اهمیت ویژه برخوردار است و جایگاه بالایی هم به لحاظ امنیتی و اقتصادی به این سازمان خواهد داد.

اعضای پیمان شانگهای حدود نیمی از جمعیت جهان را دارا هستند

هانی‌زاده با اشاره به منابع انرژی بالای کشورمان، اذعان داشت: ایران یکی از کشورهای مهم و دارای منابع انرژی بالا محسوب می‌شود و تأمین نیازهای کشورهای عضو شانگهای به نفت و گاز کمک می‌کند. این سازمان یکی از قدرتمندترین سازمان‌های جهان است که در طول دو دهه گذشته شکل گرفته و متولد شده است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه با اشاره به تلاش برای تشکیل یک پول واحد میان اعضا این سازمان، بیان کرد: شرایط در این سازمان به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که در آینده نزدیک شاهد شکل‌گیری یک ارز بومی و منطقه‌ای میان اعضا خواهیم شد که موجب کاهش سلطه دلار می‌شود و این می‌تواند یک اقتصاد قدرتمند شرقی را در مقابل هژمونی اقتصادی کشورهای غربی به خصوص ۷ کشور صنعتی قرار دهد.

تلاش‌های غرب برای عدم شکل‌گیری پیمان شانگهای

هانی‌زاده با اشاره به تلاش کشورهای فرامنطقه‌ای برای مقابله با این پیمان، گفت: قدرت‌های فرامنطقه‌ای مخصوصاً آمریکا و اتحادیه اروپا تلاش کردند تا از شکل‌گیری این سازمان مهم جلوگیری کنند، لذا این سازمان از نشست بیست و سومین اجلاس سران کشورهای عضو شانگهای در هند وارد مرحله جدیدی خواهد شد و به لحاظ راهبردی می‌تواند در تقابل سلطه دلار قرار گیرد و با اقتصاد یک جانبه گرای غرب مقابله کند که این امر می‌تواند برای اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار شود.

وی تصریح کرد: مقابله پیمان شانگهای با اقتصاد غرب می‌تواند برای ایران از اهمیت بالای برخوردار باشد چون کشورمان می‌تواند به کمک ظرفیت‌های این سازمان، رشد اقتصادی بسیار بالایی داشته باشد. ضمن آنکه در حال حاضر حدود ۲۷ میلیارد دلار تبادل تجاری میان ایران و کشورهای عضو پیمان شانگهای صورت می‌گیرد و در آینده این رقم به عدد ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید و این می‌تواند نقش تحریم‌های غرب را نسبت به ایران کمرنگ کرده و موجب رشد اقتصادی و شکوفای اقتصادی کشورمان شود.