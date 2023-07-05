تلاش برای تحقق الگوی خودکفایی صنایع/سهم مهم نساجی یزد در رشد صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی برادران بعد از ظهر سه شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان یزد با اشاره به رشد ۹.۵ درصدی گروه صنعت در کشور بر اساس اعلام بانک مرکزی اظهار داشت: سهم نساجی امسال با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده که نقش استان یزد در این حوزه بسیار کلیدی بوده و اینکه رشد ۱۷.۵ درصدی در حوزه نساجی را در مدت یک سال مشاهده کنیم، بسیار ارزشمند و افتخارآفرین است.

وی با بیان اینکه ما ظرفیت‌ها و ارزش افزوده‌هایی داریم که می‌تواند به مردم کمک کند و باید در این حوزه اقدامات لازم را انجام دهیم تا بتوانیم از آن بهتر استفاده کنیم، گفت: نگاه ما در صنایعی همچون نساجی به این است که کلاً به سمتی حرکت کنیم که تعهد ارزی را معافیت بدهیم یا به کشورهایی همچون عراق و افغانستان این معافیت را بدهیم چرا که می‌توان بدون دلار اقدام به صادرات کرد.

برادران اظهار کرد: پیشنهاد ما مشخص است و وزیر صمت هم به صراحت این موضوع را مطرح کردند که ما به دنبال دلار تک نرخی هستیم و برای این موضوع هم مطالعات و بررسی‌هایی صورت گرفته است.

وی افزود: یکی از نکات بسیار مهمی که در ارتباط با بحث صادرات وجود دارد این است که سود حاصل از صادرات باید به صادر کننده برسد و قطعاً باید این موضوع وجود داشته باشد.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه بحث فرش دستبافت با ۵۰ هزار بافنده ظرفیت بسیار بالایی در تولید کشور به حساب می‌آید که بحث صادرات آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، ادامه داد: برخی از کالاها ارزش افزوده دارد از جمله طلا که از چند ماه قبل به صورت رسمی ابلاغ کردیم و این موضوع هم در حوزه صادرات می‌تواند کمک کند.

برادران بیان کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که به خودکفایی و خودگردانی صنایع برسیم به گونه‌ای که بازرگانی و تجارت به نوعی بیش از پیش به هم گره می‌خورد.

وی گفت: جدای از راهکارهای موردی، الگویی که به مرور در صنعت و تجارت به دنبال آن هستیم، الگوی خودکفا کردن صنایع و به نوعی پایدار کردن هر صنعت است.

معاون وزیر صمت این موضوع را به نفع تولیدکنندگان دانست و بیان کرد: در بحث ارز هم بارها اعلام کردیم که رویکرد ما حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است اما در این حوزه تولی‌گری اصلی با بانک مرکزی است و ما هم پیگیر آن هستیم.

برادران با تاکید بر اینکه دورنمای صنعت و تولید کشور روشن است، گفت: در حوزه صادرات هم اتفاقات خوبی قرار است رقم بخورد و به وسیله آن و تسهیل‌های بیشتری که ایجاد می‌شود، می‌توانیم شاهد رشد و شکوفایی این حوزه باشیم.

وی به صادرات ۵۳ میلیارد دلاری کشور اشاره کرد و گفت: این رقم در تاریخ انقلاب بی‌سابقه است اما نسبت به برخی از کشورهای منطقه پایین‌تر است و جای کار و افزایش بیشتری وجود دارد.

گفتنی است؛ با حضور معاون وزیر صمت در سفر یک روزه به استان یزد، طرح توسعه واحد تولیدی صنایع کرک در میبد به بهره برداری رسید. این واحد در زمینی به مساحت ۲۶ هزار مترمربع با سرمایه گذاری ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال ایجاد شده و برای ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند. ظرفیت تولید این واحد افزون ۱۵ هزار تن انواع نخ برای فرش‌های گل برجسته با رنگ‌های متنوع در سال است.