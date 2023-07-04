مشارکت حداکثری در انتخابات آینده نیازمند تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست فصلی یالثارات و همایش جهاد تبیین در ایام عید غدیرخم و در آستانه ماه محرم که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه با حضور هیئت‌های مذهبی برگزار شد، اظهار کرد: رهبری جهاد تبیین را فریضه‌ای واجب و قطعی معرفی کردند و کانون آن را هیئت‌های مذهبی دانستند.

وی با تبریک دهه امامت و ولایت، افزود: عید غدیر با تبیین معنا می‌شود و پیامبر اکرم (ع) اطلاع رسانی غدیر را واجب دانستند و فرمودند شاهدان به غایبان و پدران به پسران این واقعه را تا روز قیامت منتقل کنند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: روشنفکر مسلمان باید دارای ۲ ویژگی عالم به اسلام و زمان شناس باشد و با توجه به منویات مقام معظم رهبری هیئت سکولار نداریم.

صحرایی بیان کرد: عاشقان امام حسین علیه السلام در هیئت‌های مذهبی در وقایع اخیر نشان دادند که نسبت به وقایع زمانه خود بی تفاوت نیستند.

وی ادامه داد: جبهه استکبار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از هیچ اقدامی علیه انقلاب دریغ نکرده‌اند و تا زمانی که این انقلاب و مردم حامی مستضعفان و مظلومان هستند این دشمنی ادامه دارد.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: آیات زیادی در قرآن کریم درباره فعالیت‌های اجتماعی وجود دارد و باید با هم افزایی برای اقتدار اسلام تلاش کنیم.

صحرایی با اشاره به اینکه در سال جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش داریم، گفت: رهبر معظم انقلاب برای حضور پرشور و مشارکت حداکثری تاکید دارند و وظیفه تمام مسئولان و کسانی که تریبون در اختیار دارند کمک به مشارکت حداکثری و برگزاری انتخابات سالم و ایمن است.