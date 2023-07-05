هزینه کشاورزان در خرید کود شیمیایی ۳۰ درصد کاهش یافت

سید صمد ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون با حمایت دولت و توزیع کود یارانه‌ای بین کشاورزان این استان، سهم هزینه کود از مجموع هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی به میزان ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: توزیع کودهایی مانند کود ازته، فسفاته و پتاسه موجب شده تا هزینه کشاورزان در زمینه کود از ۴۰ به ۱۰ درصد کاهش یابد که این موضوع حمایت از کشاورزان و تولید در حوزه امنیت غذایی را در پی دارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: گیاه برای رشد به حداقل ۱۶ کود نیاز دارد که مهمترین کودهایی که مورد نیاز برای رشد محصولات کشاورزی است از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هر استان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

ضیایی اظهار کرد: ۵۵ درصد توفیقات حوزه کشاورزی استان در زمینه اقدامات به نژادی و ۴۵ درصد به اقدامات به زراعی مربوط است، بنابراین برای افزایش بهره وری استفاده صحیح از کود و به میزان لازم برای تأمین نیاز خاک را باید در بین کشاورزان فرهنگ سازی کنیم.

وی افزود: طی سال گذشته ۱۷۶ هزار تن انواع کودهای فسفاته، ازته و پتاسه در بین کشاورزان گلستان توزیع شده است.

ضیایی بیان کرد: سهمیه امسال توزیع کود برای کشاورزان استان ۱۸۳ هزار و۵۰۰ تن تعیین شده که تاکنون به صورت میانگین ۲۴ درصد این میزان توزیع شده است.

وی همچنین به روز کردن دانش کارگزاران و انتقال دانش فنی به کشاورزان را از رویکردهای جدید این شرکت دانست و ادامه داد: در همین راستا تاکنون توانستیم دو کارگاه آموزشی با عناوین مدیریت تغذیه و حفاظت و مدیریت پایدار خاک برگزار کنیم.

وی از برگزاری همایش آموزشی و ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی با حضور ۲۰ شرکت دانش بنیان کود در ۶ شهریور ماه خبر داد.