زندانها به مکان تربیت انسانها تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما صبح چهارشنبه در دیدار رئیس سازمان زندانهای کشور اظهار کرد: اسلام اهتمام ویژه ای برای تربیت قائل است.
وی با بیان اینکه زندان رفتن برای این است که انسان از کار خودش پشیمان شود گفت: زندان باید یکی از مکانهای تربیتی باشد که فردی که از زندان آزاد میشود مؤدب شده باشد و به صورت یک مربی عمل کند.
امام جمعه کرمانشاه در این دیدار با تاکید براینکه باید تربیت به گونهای باشد که انسانیتِ انسان هویدا شود و در مدار تربیت قرار گیرد تصریح کرد: تربیت از نظر خداوند متعال بسیار مهم است. باید بدانیم خداوند پیامبر اکرم (ص) را تربیت فرمود، پیامبر اکرم (ص) حضرت علی (ع) را تربیت نمود و حضرت امیر (ع) هم امت را تربیت میکند.
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