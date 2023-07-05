احمد ایزدی در حاشیه کارگاه آموزشی اصول بهداشت دام در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشتی قطب دوم تولیدات دامی استان بوشهر است و ظرفیتهای مهمی در این زمینه وجود دارد.
وی اضافه کرد: مرحله دوم آموزش دامداران شهرستان دشتی در بخش کاکی با محوریت اصول بهداشت دام و جایگاه با همکاری فنی و حرفهای شهرستان در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی بخش کاکی برگزار شد.
ایزدی افزود: در این دوره مدرک معتبر آموزشی توسط اداره فنی و حرفه ای شهرستان دشتی صادر میشود.
وی اظهار داشت: با همکاری فنی و حرفه ای و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتی آموزشهای متنوع و کاربردی برای بهره برداران حوزههای گوناگون کشاورزی برگزار خواهد شد.
نظر شما