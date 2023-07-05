  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۵

مدیر جهاد کشاورزی دشتی خبر داد؛

توانمندسازی دامداران در دشتی/ کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌شود

توانمندسازی دامداران در دشتی/ کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌شود

بوشهر- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی از توانمندسازی دامداران خبر داد و گفت: کارگاه آموزشی اصول بهداشت دام و جایگاه در شهرستان دشتی برگزار شد.

احمد ایزدی در حاشیه کارگاه آموزشی اصول بهداشت دام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشتی قطب دوم تولیدات دامی استان بوشهر است و ظرفیت‌های مهمی در این زمینه وجود دارد.

وی اضافه کرد: مرحله دوم آموزش دامداران شهرستان دشتی در بخش کاکی با محوریت اصول بهداشت دام و جایگاه با همکاری فنی و حرفه‌ای شهرستان در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی بخش کاکی برگزار شد.

ایزدی افزود: در این دوره مدرک معتبر آموزشی توسط اداره فنی و حرفه ای شهرستان دشتی صادر می‌شود.

وی اظهار داشت: با همکاری فنی و حرفه ای و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتی آموزش‌های متنوع و کاربردی برای بهره برداران حوزه‌های گوناگون کشاورزی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5828102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها