احمد ایزدی در حاشیه کارگاه آموزشی اصول بهداشت دام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشتی قطب دوم تولیدات دامی استان بوشهر است و ظرفیت‌های مهمی در این زمینه وجود دارد.

وی اضافه کرد: مرحله دوم آموزش دامداران شهرستان دشتی در بخش کاکی با محوریت اصول بهداشت دام و جایگاه با همکاری فنی و حرفه‌ای شهرستان در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی بخش کاکی برگزار شد.

ایزدی افزود: در این دوره مدرک معتبر آموزشی توسط اداره فنی و حرفه ای شهرستان دشتی صادر می‌شود.

وی اظهار داشت: با همکاری فنی و حرفه ای و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتی آموزش‌های متنوع و کاربردی برای بهره برداران حوزه‌های گوناگون کشاورزی برگزار خواهد شد.