به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر ظهر پنج شنبه در همایش سالروز تأسیس دهیاری‌ها که در بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: در سایه اتحاد و همدلی برای نظام و مردم و به خصوص در راستای خدمت به محرومان اتفاقات مثبتی خواهد افتاد.

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خدمات انجام شده طی ۳ سال اخیر با کمک تمامی نمایندگان بوده و به شخصی متعلق نیست.

وی افزود: ۴۰ هزار میلیارد تومان به اعتبارات دهیاری‌ها اضافه کردیم؛ سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب قیر رایگان به روستاها تزریق شد که دلیل تحول در آسفالت کشی خیابان‌ها طی این روزها، این مسئله است.

پاکمهر از افزایش اعتبارات محرومیت زدایی استان خبر داد و گفت: دهیاران درد دل فراوان دارند که به دنبال چاره سازی آنها هستیم.

وی تصریح کرد: خدمات روستایی رونق گرفته که دلیل آن مهاجرت معکوس به روستاها است.