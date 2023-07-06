به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، بهدنبال کشف پودری سفیدرنگ در کاخ سفید که پس از انجام آزمایش «کوکائین» تشخیص داده شد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در ادامه حملات تُند و طعنهآمیز خود علیه جو بایدن، رئیس جمهور کنونی این کشور، او و خانوادهاش را مصرفکننده این ماده مخدر دانست.
ترامپ در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشت: آیا واقعاً کسی وجود دارد که باور کند کسی غیر از هانتر و جو بایدن، کوکائین کشفشده در بال غربی کاخ سفید و درست چند قدمی دفتر بیضی را مصرف میکند؟
وی ادامه داد: اما بنشینید و ببینید که رسانههای خبری جعلی (فِیک نیوز)، بهزودی خواهند گفت که مقدار کشفشده «بسیار اندک» بوده و کوکائین هم نیست بلکه پودر آسپرین است و داستان تمام میشود.
هانتر بایدن، پسر رئیس جمهور آمریکا که رسواییهای اخلاقی و مالی او مدتهاست سوژه محافل خبری است، در سال ۲۰۲۱ در کتاب خاطرات خود از مسائل مربوط به مصرف مواد مخدر از جمله کراک، کوکائین و اعتیاد به الکل پرده برداشت. بر اساس برخی منابع، او در سال ۲۰۱۴ با مثبت شدن جواب تست کوکائین خود از خدمت در نیروی دریایی آمریکا تعلیق شد.
سرویس مخفی آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که پس از کشف پودری سفیدرنگ و مشکوک در بخشی از کاخ سفید در جریان رفتوروب روزمره، این ساختمان به طور موقت «قرنطینه و تخلیه» شده است. این پودر پس از تایید خطرناک نبودن، به آزمایشگاه فرستاده و در نهایت ماهیت آن کوکائین اعلام شد.
سرویس مخفی اعلام کرد که تحقیقات همچنان درباره «علت و نحوه ورود آن به کاخ سفید» در حال انجام است. کارین ژانپیر، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید روز چهارشنبه بدون گمانهزنی درباره اینکه چه کسی این ماده مخدر را در کاخ سفید رها کرده، مدعی شد که این ماده در منطقهای پیدا شده که ترافیک و تردد بازدیدکنندگان در آن «سنگین است!» در زمان کشف این ماده، بایدن در کاخ سفید حضور نداشته است.
ترامپ همچنین روز چهارشنبه این سوال را مطرح کرد که آیا جک اسمیت، که مریک گارلند، دادستان کل آمریکا پاییز پارسال او را برای نظارت بر تحقیقات وزارت دادگستری این کشور درباره وی (ترامپ) منصوب کرد، در محوطه کشف کوکائین دیده شده است یا نه، «چون به نظر او، اسمیت معتاد است!»
اسمیت هدایت پرونده تحقیقات درباره جابهجایی اسناد محرمانه پنتاگون به دست ترامپ را برعهده دارد؛ پروندهای که بهتازگی به صدور کیفرخواستی علیه رئیس جمهور سابق آمریکا با ۳۷ فقره اتهام منجر شده است.
بایدن و ترامپ هر دو نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا را اعلام کردهاند و هر دو نفر که جزو روسای جمهور جنجالی این کشور محسوب میشوند، در نظرسنجیهای حزب متبوع خود پیشتاز به شمار میروند.
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