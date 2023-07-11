ترامپ: دادگاهم را به بعد از انتخابات موکول کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تیم حقوقی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز سه شنبه از دادگاه وی خواست تا محاکمه رئیس جمهور سابق آمریکا در پرونده سو استفاده از اسناد طبقه‌بندی شده امنیتی آمریکا را تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ به تعویق بیندازد.

در نامه تیم حقوقی ترامپ آمده است که محاکمه رئیس جمهور سابق آمریکا در طول روند انتخابات ریاست جمهوری، که در آن نامزدهای مخالف به طور مؤثری مستقیماً در تقابل با یکدیگر هستند، چالش‌های خارق‌العاده‌ای را در روند انتخاب هیئت منصفه ایجاد می‌کند.

به گفته تیم حقوقی ترامپ، برگزاری دادگاه وی همچنین توانایی متهمان را برای بهره مندی از یک دادگاه منصفانه و قضاوت بی‌طرفانه کاهش می‌دهد.

در این نامه تاکید شده است که مبارزات انتخاباتی ترامپ نیازمند زمان و انرژی زیادی است. به همین دلیل است که رئیس جمهور سابق آمریکا و «والت نائوتا» دستیار شخصی و دیگر متهم این پرونده تا روز انتخابات ۵ نوامبر ۲۰۲۴ مشغول خواهند بود.

تیم حقوقی ترامپ از دادگاه خواسته تا هر گونه بررسی بر سر تاریخ محاکمه جدید وی را به تعویق بیندازد.

این در حالی است که «جک اسمیت» بازرس ویژه آمریکا در ماه ژوئن گفت که قصد دارد که محاکمه ترامپ را در ۱۱ دسامبر آغاز کند. رئیس جمهور سابق آمریکا اخیراً در دادگاهی شرکت کرده که او را به ۳۷ فقره جرم مرتبط با نگه‏داری اسناد محرنامه دولتی در عمارت شخصی اش متهم کرد.