تعداد دام سبک ۱.۷ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در چند سال اخیر بازار مصرف گوشت قرمز کشور با کاهش رو به رو بوده به طوری که عنوان می‌شود سرانه مصرف کاهش پیدا کرده و به حدود ۶ تا ۷ کیلو گرم به ازای هر نفر در سال رسیده با برآورد جمعیتی ۸۵ میلیون نفر نیاز کشور حدود ۵۱۰ هزار تن خواهد بود. این در حالی است که تا چند سال قبل مصرف بازار ایران حدود یک میلیون تن مصرف گوشت گوسفندی و گوساله سال‌هایی که هر فرد ۱۲ کیلو گرم مصرف سرانه داشت، بود.

به گفته افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور، تداوم در تولید امر مهمی است. این مهم زمانی به دست می‌آید که دامداران بدانند، می‌توانند محصولات را به روز عرضه کنند و خریدار وجود دارد. اما با وجود افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت خرید مردم، دولت باید ورود کرده و در قالب خرید تضمینی که در قانون هم پیش بینی شده مبادرت به خرید دام و گوشت قرمز کند یا مسیر صادرات که آن هم در قانون پیش بینی شده است تسهیل شود.

طبیعی است با کاهش مصرف تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور نیز کاهش یابد. بر اساس آمار بهار امسال تعداد دام سبک نسبت به مدت زمان مشابه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱.۷ درصد کاهش دارد.

نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک در فصل بهار ١٤٠٢ نشان می‌دهد که در خرداد ماه سال‌جاری تعداد ۶۸.۴ میلیون رأس دام سبک شامل ٥١.٣ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ١٧.٢ میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور موجود بود که در مقایسه با زمان مشابه سال ١٤٠١، تعداد دام سبک نزدیک به ٧.١ درصد، تعداد گوسفند و بره ٧.٣ و تعداد بز و بزغاله ٦.٥ درصد کاهش یافته است.

بر اساس نتایج اعلام شده مرکز آمار ایران، تعداد دام سبک متولد شده در این واحدها در فصل بهار سال جاری شامل ۵.۸ میلیون رأس «بره» و ٢.٣ میلیون رأس «بزغاله» برآورد شد که نسبت به فصل مشابه سال ١٤٠١ به‌ترتیب ٩.٤ و ٢١.٢ درصد کاهش یافته است.

در فصل بهار سال ١٤٠٢ بیش از ۴.۶ میلیون رأس «گوسفند و بره» و نزدیک به ١.٤ میلیون رأس «بز و بزغاله» پروار شد که نسبت به مدت مشابه فصل سال قبل به ترتیب ٢٠.٨ و ١٧.٥ درصد کاهش داشته است.