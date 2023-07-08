ثبت ۷ رویداد فارس در فهرست میراث ناملموس ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مؤید محسن‌نژاد گفت: آئین عزاداری «حسینیه سنگاوی و مراسم الغوثی گراش، مراسم هفت منبرون داراب، مهارت پخت نان شلشلی لپویی، بازی کموس شمال فارس، مراسم پخت آش ماسوا در ایزدخواست و مهارت پخت آش کارده شیراز»، در فهرست میراث ناملموس ملی ثبت شده است.

محسن‌نژاد با بیان اینکه، رویدادها و آئین‌های یاد شده، به پیشنهاد میراث فرهنگی فارس در جلسه شورای ثبت میراث فرهنگی کشور مطرح و پذیرفته شد، گفت: هشت اثر و رویداد دیگر از فارس در انتظار تصمیم شورای ثبت میراث فرهنگی کشور است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس همچنین خاطرنشان کرد که تاکنون ۱۰۹ رویداد، مهارت، آئین و اثر از این استان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور، ثبت شده است.

