فرسایش خاک ایران ۲ برابر میانگین جهانی است

حسن وحید در حاشیه سفر به استان سمنان و در گفتگو با خبرنگار مهر، از فرسایش خاک به مثابه یکی از دغدغههای مهم سازمان منابع طبیعی کشور یاد کرد و ابراز داشت: فرسایش خاک به بیابانی شدن اراضی ما کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه کانونهای بحرانی بیابانی شدن در کشورمان گسترش پیدا کرده است، افزود: عمدتاً منابع طبیعی سه گونه اقدام را برای جلوگیری از بیابانی شدن بیشتر اراضی و همچنین فرسایش انجام میدهد که یکی از اقدامات طرحهای بیولوژیکی و کاشت درخت و نهال و گونههای مقاوم است.
اجرای ۳ گونه طرح
معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه طرحهای مکانیکی مانند ساختن دیوارهها و بادگیرها و… از دیگر اقدامات صورت گرفته در مجموعه منابع طبیعی برای مقابله با رشد بیابانها است، ابراز داشت: سومین راهکار نیز طرحهای آبخیزداری است که به تثبیت گونههای گیاهی، مقابله با رشد بیابانها و… کمک میکند.
وحید با بیان اینکه فرسایش خاک در ایران دو برابر میانگین جهانی برآورد میشود لذا اهمیت دارد که ما بتوانیم با بیابانزایی مقابله کنیم، بیان داشت: ۱۴ میلیون هکتار کانون بحرانی بیابانی شدن در کشورمان وجود دارد البته این مقدار کانونهایی است که تاکنون شناسایی شده و امکان دارد میزان این کانونها بیشتر هم باشد.
وی با بیان اینکه مساحت بیابانها در کشور به بیش از ۳۲ میلیون هکتار رسیده است، تاکید کرد: این میزان در قیاس با مجموعه اراضی ملی بسیار زیاد است و البته عوامل متعددی نیز این افزایش دارد که از جمله آنها میتوان به بهره برداری بیش از توان و ظرفیت عرصههای طبیعی در بخشهای کشاورزی، دامداری و… اشاره کرد.
حرکت به سمت بیابانی شدن
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه بهرهبرداری بیش از حد از عرصههای طبیعی و کشاورزی در کنار خشکسالی سبب شده تا بیابانهای ما بیشتر شود، ابراز کرد: چرای بیرویه دام نیز به این مجموعه کمک کرده و آن را سرعت بخشیده است.
وحید با بیان اینکه شاهد کاهش آب سفرههای آب زیرزمینی هستیم، گفت: عدم رعایت الگوهای کشت به کاهش منابع آبی ما دامن نیز زده است.
وی با بیان اینکه میزان فرسایش خاک در ایران ۱۵ تن در هر یک هکتار است، ابراز کرد: میانگین این شاخص در دنیا حدود شش الی هفت تن در هر هکتار است لذا متأسفانه باید گفت فرسایش خاک در کشورمان دو و حتی سه برابر میانگین دنیا است.
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