به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح دو کلان بیمارستان حضرت مهدی (عج) و غدیر، به فاصله چند ماه از یکدیگر، همه نگاه‌ها را از سراسر کشور معطوف خود ساخت.

آن طور که وزیر بهداشت عنوان داشته است، این دو بیمارستان فقط برای تهران نیست و بیماران از نقاط مختلف کشور می‌توانند از خدمات این دو بیمارستان استفاده کنند. در حال حاضر یکی از چالش این دو کلان بیمارستان با ۱۸۲۱ تخت، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به خصوص، کادر پرستاری است.

در شرایط کنونی و قبل از افتتاح این دو کلان بیمارستان در دو نقطه پایتخت، شاهد کمبود کادر پرستاری به تعداد حداقل ۱۰۰ هزار نفر بودیم.

یعنی اگر این تعداد نیروی پرستاری در مراکز درمانی کشور جذب شوند، می‌توان خدمات استاندارد پرستاری به مردم ارائه داد که رضایتمندی آنها فراهم شود و نیروی پرستاری هم دچار فرسودگی نشود.

طبق استاندارد کشوری، به ازای هر تخت بیمارستانی در بخش‌های عادی، دو نفر کادر پرستاری نیاز است که شامل کمک پرستار و پرستار می‌شود.

در همین حال، برای تخت‌های ICU و CCU، تعداد نیروی پرستاری مورد نیاز، بیشتر از بخش‌های عادی است؛ به طوری که با در نظر گرفتن شیفت‌های کاری به ازای هر تخت ICU و CCU، حداقل بین ۳ تا ۴ نفر و ۵ تا ۶ نفر کادر پرستاری نیاز است.

آن طور که مدیر پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، گفته است؛ کلان بیمارستان حضرت مهدی، ۱۱۲ تخت مراقبت‌های ویژه دارد.

از سوی دیگر، محمود خدادوست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: کلان بیمارستان غدیر، ۱۳۲ تخت ویژه ICU، CCU و NICU است.

در واقع این دو کلان بیمارستان، ۲۴۴ تخت مراقبت‌های ویژه دارند که لازم است به تناسب آن، نیروی پرستاری متخصص در نظر گرفت.

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهم‌ترین عامل برای اینکه بیماران بستری، مراقبت خوب بگیرند، نیروی انسانی است.

وی در توضیح وضعیت دو کلان بیمارستان تهران، افزود: آنچه مسلم است، به ازای هر تخت معمولی، ۲ نفر کادر پرستاری نیاز است که ۲۰ تا ۲۵ درصد آن از طریق کمک پرستار یا بهیار تأمین شود و ۷۵ درصد آن، نیروی پرستاری باشد. در واقع به ازای هر تخت بیمارستانی در بخش‌های عادی، ۱.۸ پرستار باید داشته باشیم تا بتوانیم مراقبت خوب و با کیفیت به بیماران بستری ارائه بدهیم.

شریفی مقدم ادامه داد: در بخش‌های ICU و CCU، شرایط فرق می‌کند و ما می‌بایست حداقل ۵ تا ۶ پرستار در شبانه روز برای تخت‌های مراقبت‌های ویژه داشته باشیم.

وی افزود: برای ۱۱۲ تخت مراقبت‌های ویژه در کلان بیمارستان حضرت مهدی، حداقل ۶۰۰ پرستار لازم است. در مجموع برای ۱۸۲۱ تخت کلان بیمارستان حضرت مهدی، ۳۷۰۰ نیروی پرستاری نیاز است.

به گفته شریفی مقدم، برای تخت CCU، بین ۳ تا ۴ پرستار نیاز است.

دبیرکل خانه پرستار تاکید کرد: در حال حاضر، بخشی از نیروهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی را به کلان بیمارستان حضرت مهدی برده‌اند، اما به این شکل نمی‌توان نیروی انسانی مورد نیاز را تأمین کرد.

وی افزود: حداقل نیروی پرستاری برای دو کلان بیمارستان پایتخت، ۴۰۰۰ نفر است که ۲۵ درصد آن نیروهای کمک پرستاری یا بهیار هستند و مابقی نیز، پرستار باید باشند.

شریفی مقدم معتقد است که نیروی پرستاری کافی برای این دو کلان بیمارستان تأمین نشده است.