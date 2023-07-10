به گزارش خبرنگار مهر، ماه زرافشون رفیعی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سهماهه اول سال جاری ۴۸۸ مادر باردار مراقبتهای دوران بارداری را دریافت کردهاند اظهار داشت: دوران بارداری نیازمند مراقبتهای خاصی است که این مراقبتها در هشت مرحله در ۶ تا ۱۰ هفته اول بارداری، ۱۶ تا ۲۰ هفته، ۲۴ تا ۳۰ هفته، ۳۱ تا ۳۴ هفته، ۳۵ تا ۳۷ هفته، ۳۸، ۳۹ و هفته ۴۰ بارداری انجام میشود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان تنگستان تصریح کرد: در هفتههای ۶ تا ۱۰ و ۲۴ تا ۳۰، تمامی آزمایشهای دوران بارداری برای مادران باردار رایگان است.
وی ادامه داد: در دوران بارداری ضمن کنترل صدای قلب جنین و شرححال اولیه مادر باردار شامل علائم خطر، شکایات شایع، وزن و فشارخون، تفسیر نتایج سونوگرافی، واکسیناسیون و تفسیر آزمایشها، بسته به نیاز مادر باردار مراقبتهای لازم توسط بهورز، ماما و پزشک انجام میشود.
رفیعی گفت: در دوران بارداری مکملهای ویتامینی مانند اسیدفولیک، ویتامین د ۱۰۰۰، فروسولفات و مولتیویتامین مینرال با توجه به سن بارداری به صورت رایگان در اختیار مادران باردار قرار میگیرد.
رفیعی بیان داشت: بیماریهای زمینهای مانند دیابت، فشارخون، کمکاری و پرکاری تیروئید و مواردی مانند چاقی و سن بارداری موجب میشود مادر باردار در لیست مادران باردار نیازمند مراقبت ویژه قرار بگیرند که در حال حاضر ۴۸ مادر باردار علاوه بر خدمات روتین دوران بارداری، به صورت خاص پیگیری و مراقبتهای لازم را دریافت میکنند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان تنگستان با تأکید بر مقوله جوانی جمعیت تصریح کرد: در سهماهه اول سال جاری برای یک هزار و ۹۳۵ زوج تنگستانی مشاوره فرزند آوری انجام و پیامدهای عدم جوانی جمعیت برای فرد، خانواده و جامعه تشریح شده است.
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