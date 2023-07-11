قصد داعش برای حمله به طالبان در مراسم‌ بازگشت از حج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، وزارت داخله (کشور) طالبان به فرماندهان پلیس این گروه هشدار داده است که گروه تروریستی داعش قصد دارد به مقام‌ها و فرماندهانی که از مراسم حج برمی‌گردند، حمله کند.

در این هشدار کتبی آمده است که داعش قصد دارد با حمله‌های انتحاری و انفجار بمب، به مقام‌های طالبان سوء‌قصد کند و باید جلو این حمله‌های احتمالی گرفته شود.

در این بیانیه هشدار آمیز ذکر شده است: «بر اساس اطلاعات دقیق استخباراتی، داعش قصد دارد در شماری از استان‌ها به مسئولان امارت اسلامی، استانداران، رئیسان و مسئولان اداری و نظامی که از سفر حج واجب برمی‌گردند، حمله کند.»

در این هشدار همچنین بیان شده است که داعش حمله‌های خود را با استفاده ازدحام جمعیت در مراسم‌های عید انجام خواهد داد.

وزارت داخله طالبان از تمامی فرماندهان پلیس این گروه خواسته است که برای مهار حمله‌های احتمالی داعش، اقدامات جدی انجام دهند و فعالیت و اطلاعات خود را گزارش دهند.

با وجود ادعای برخی مقامات طالبان مبنی بر نابودی کامل داعش در افغانستان، اما این گروه همچنان به صورت پراکنده در افغانستان در حال فعالیت است. یک ماه پیش نیز گروهک تروریستی داعش مسئولیت انفجاری مرگبار در شمال افغانستان را برعهده گرفت. یک منبع امنیتی افغانستانی در این ارتباط گفت که داعش مجلس ختم معاون والی ولایت بدخشان در شمال این کشور را هدف قرار داده بود. سه روز قبل از آن حادثه نیز، بر اثر انفجار انتحاری در ولایت بدخشان افغانستان مولوی نزار احمدی معاون والی و سرپرست طالبان کشته شده بود. در این حمله که در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داد معاون والی به همراه یک تن دیگر کشته شدند. معزالدین احمدی، از مسئولان محلی در بدخشان اعلام کرده بود: «در این انفجار شش نفر دیگر نیز زخمی شدند و این حادثه بر اثر حمله یک موتور بمب گذاری شده در شهر جدید فیض‌آباد، رخ داده است.»

فعالیت و تحرکات گروه تروریستی داعش در افغانستان در حالی است که تابستان سال گذشته، «ذبیح‌الله مجاهد»، سخنگوی طالبان در حساب کاربری خود در توئیتر انتشار برخی خبرها درباره افزایش تعداد اعضای داعش در افغانستان را به شدت رد کرد. مجاهد در این ارتباط گفت: «تخمین زیاد شدن پدیده داعش در افغانستان نادرست و به دور از واقعیت است.»

سخنگوی طالبان در ادامه همچنین افزود: «ایجاد تشویش‌ها در رابطه با فتنه گره‌ای داعشی، تبلیغات برای این گروه می‌باشد که باید صورت نگیرد. امارت اسلامی و مردم افغانستان اجازه نمی‌دهند که داعش در کشور لانه ایجاد کند.»

مجاهد این را نیز مورد تاکید قرار داده است که داعش در افغانستان نابود شده و این گروه در حال محو شدن است.

پیش از این نیز، انعام‌الله سمنگانی، یکی از سخنگویان گروه طالبان گفته بود که طالبان در مبارزه با پدیده داعش، موفق بوده و اینک «پدیده داعش در هیچ نقطه‌ای از افغانستان حضور علنی و فیزیکی ندارد.»

طالبان در آگوست ۲۰۲۱ در افغانستان قدرت را در دست گرفتند و از آن زمان ادعا دارند که امنیت را در این کشور کاملاً تأمین کرده‌اند.

با وجود ادعای تأمین امنیت کامل از سوی طالبان در افغانستان، اما حملات مقطعی گروه تروریستی داعش باعث ایجاد ناآرامی در داخل و خارج از این کشور شده است و عمده این حملات گروه‌های قومی و مذهبی از جمله شیعیان و هزاره‌های افغانستان در شهرهای غربی را هدف قرار می‌دهد.

پیشتر گفته شده بود که عبدالحسیب و حافظ سعید خان از سرکردگان داعش در زمان حکومت سابق در افغانستان توسط نیروهای افغانستانی کشته شده‌اند.