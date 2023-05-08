ادعای طالبان درباره کشته شدن معاون والی خراسان داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، طالبان اعلام کردند که مهندس عمر، معاون شاخه خراسان گروه تروریستی داعش را چند روز قبل در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت به هلاکت رساندند.

حساب توییتری المرصاد وابسته به طالبان در این ارتباط بدون اشاره به جزئیاتی نوشت: «معاون والی گروه فتنه‌گران کشته شد.»

المرصاد ادعا کرده است که نیروهای ویژه ریاست استخبارات (اطلاعات) طالبان همچنین پس از روز جمعه، در شامگاه دوشنبه ۱۸ اردیبهشت نیز در شهرستان‌های بگرامی و شکر دره استان کابل دست به عملیاتی علیه گروه تروریستی داعش زده‌اند.

المرصاد در توئیتر نوشت که دو مخفیگاه «فتنه‌گران» را کشف و تحت محاصره قرار داده‌اند، اما در مورد تلفات گزارشی در دست نیست.

پیشتر امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان اعلام کرده بود که در افغانستان هیچ گروه تروریستی حضور ندارد و آنها می‌توانند ناامنی‌ها را مهار کنند.

در اسفندماه سال گذشته نیز، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که نیروهای این گروه، قاری فاتح، فرمانده ارشد اطلاعاتی و عملیاتی منطقه‌ای گروه تروریستی داعش را کشته‌اند. مجاهد در این بیانیه ضمن تأیید خبر مذکور، گفت که فاتح کشته شده است. به گفته وی، فاتح «به طور مستقیم مغز متفکر عملیات‌های تروریستی اخیر در کابل از جمله حمله به سفارت‌ها، مساجد و سایر اهداف بوده است.»

پس از روی کار آمدن طالبان در آگوست ۲۰۲۱، حملات تروریستی و خشونت‌آمیز در افغانستان به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و داعش به بزرگ‌ترین چالش طالبان بدل شده است. داعش سه ماه پیش مسئولیت حمله دسامبر پارسال به هتلی در کابل را برعهده گرفت؛ حمله‌ای که در آن پنج تبعه چینی زخمی شدند. این گروه همچنین انجام حمله‌ای را علیه سفارت پاکستان در کابل تدارک دید و اسلام‌آباد آن را «تلاش برای ترور سفیر پاکستان» توصیف کرد. این گروه تروریستی در ماه ژانویه نیز مسئولیت بمب‌گذاری انتحاری در نزدیکی وزارت خارجه افغانستان که دست کم ۱۰ کشته برجای گذاشت را برعهده گرفت.

ادعاهای اخیر طالبان درباره انهدام و شناسایی مخفی‌گاه‌های فرماندهان داعش در افغانستان در شرایطی است که پیش از این «ذبیح‌الله مجاهد»، سخنگوی طالبان در حساب کاربری خود در توئیتر انتشار برخی خبرها درباره افزایش تعداد اعضای داعش در افغانستان را به شدت رد کرده و گفته بود: تخمین زیاد شدن پدیده داعش در افغانستان نادرست و به دور از واقعیت است.

سخنگوی طالبان در ادامه همچنین افزود: ایجاد تشویش‌ها در رابطه با فتنه گره‌ای داعشی، تبلیغات برای این گروه می‌باشد که باید صورت نگیرد. امارت اسلامی و مردم افغانستان اجازه نمی‌دهند که داعش در کشور لانه ایجاد کند.

مجاهد این را نیز مورد تاکید قرار داد که داعش در افغانستان نابود شده و این گروه در حال محو شدن است.

پیش از این نیز، انعام‌الله سمنگانی، یکی از سخنگویان گروه طالبان گفته بود که طالبان در مبارزه با پدیده داعش، موفق بوده و اینک «پدیده داعش در هیچ نقطه‌ای از افغانستان حضور علنی و فیزیکی ندارد.»

طالبان در آگوست ۲۰۲۱ در افغانستان قدرت را در دست گرفتند و از آن زمان ادعا دارند که امنیت را در این کشور کاملاً تأمین کرده‌اند.

با وجود ادعای تأمین امنیت کامل از سوی طالبان در افغانستان، اما حملات مقطعی گروه تروریستی داعش باعث ایجاد ناآرامی در داخل و خارج از این کشور شده است و عمده این حملات گروه‌های قومی و مذهبی از جمله شیعیان و هزاره‌های افغانستان در شهرهای غربی را هدف قرار می‌دهد.

پیشتر گفته شده بود که عبدالحسیب و حافظ سعید خان از سرکردگان داعش در زمان حکومت سابق در افغانستان توسط نیروهای افغانستانی کشته شده‌اند. همچنین پس از دستگیری عبدالله اورکزی سومین سرکرده داعش در جنوب افغانستان در آوریل ۲۰۲۰، شهاب المهاجر جایگزین وی شد که این خبر از سوی رسانه‌های نزدیک به تروریست‌های داعش نیز تأیید شد.

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