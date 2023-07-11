قطع کمک «برنامه جهانی غذا» به هشت میلیون شهروند افغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، برنامه جهانی غذا در افغانستان اعلام کرده است که به دلیل کمبود بودجه، مجبور شده است کمک‌های غذایی خود را به هشت میلیون شهروند افغانستان جیره‌بندی و قطع کند.

برنامه جهانی غذا در حساب توییترش نوشت که برای ادامه فعالیت در افغانستان به یک میلیارد دلار نیاز دارد، و تاکید کرد: «برنامه جهانی غذا، آخرین راه نجات آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها، از جمله زنان بیوه و خانواده‌های تحت سرپرستی زنان است.»

میلیون‌ها شهروند افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند و کاهش یا قطع کمک‌های خارجی به افغانستان، بر زندگی شمار زیادی از آنان تأثیر منفی شدیدی خواهد گذاشت. همچنین شماری از خانواده‌ها به دلیل فقر و بیکاری فزاینده به کمک‌های نهادهای امدادرسان وابسته شده‌اند.

هفته گذشته نیز برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد اعلام کرده بود: تخمین زده می‌شود که حدود ۱۵.۳ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی جدی مواجه هستند.

در حالی که حدود ۲۸ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های اضطراری نیاز دارند، این نهاد سطح کمک به خانواده‌های نیازمند را به دلیل کمبود بودجه کاهش داده است.

بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، نزدیک به ۲.۸ میلیون نفر در افغانستان در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار خواهند گرفت. در حال حاضر ۳.۲ میلیون نفر در سراسر کشور از سوء‌تغذیه حاد رنج می‌برند.

این نهاد همچنین خاطرنشان کرد: در ماه گذشته ۳۶۷ هزار زن و کودک با مواد غذایی مغذی برای پیشگیری یا درمان سوءتغذیه حمایت شدند.

هیساو وی لی، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان نیز اعلام کرد این سازمان پس از اکتبر امسال منابع لازم برای کمک‌های غذایی به مردم افغانستان را ندارد.

برنامه جهانی غذا تخمین زده است که با بودجه جاری، کمک‌های مورد نیاز برای افغانستان از اوت امسال نیز روند کاهشی خواهد داشت.

پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان و توقف کمک‌های خارجی، این کشور شاهد افزایش بیکاری و فقر بوده و ارزش پول ملی نیز به شدت کاهش یافته است. مقامات طالبان بارها گزارش‌ها و آمار مربوط به سطح فقر در افغانستان را رد کرده اند. ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر در امور اقتصادی طالبان اخیراً رسانه‌ها و غرب را به بزرگنمایی در مورد بحران انسانی در افغانستان متهم کرده است.

از سوی دیگر، آمریکا نیز به بهانه‌های مختلف ۷ میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را به عنوان بخشی از تحریم‌ها علیه طالبان بلوکه کرده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت آمریکا خواستند تا دارایی بلوکه شده افغانستان را آزاد کند.

نزدیک به دو سال از خروج کامل نیروهای تروریست آمریکایی از افغانستان و به دست گرفتن قدرت توسط طالبان سپری می‌شود و این کشور با تبعات دو دهه اشغالگری محور غربی از جمله بحران جدی اقتصادی و انسانی مواجه است.

اشغالگران غربی در سال ۲۰۰۱ به بهانه پناه دادن طالبان به اسامه بن لادن سرکرده گروهک تروریستی القاعده، به افغانستان حمله و این کشور را اشغال کردند.