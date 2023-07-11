خبرگزاری مهر_گروه استانها: از ابتدای تابستان والدین به تکاپو برای ثبتنام فرزندشان در مدارس مدنظر میافتند، برخی از مدارس از نظر امکانات آموزشی و تجهیزات نسبت به سایر مدارس وضعیت بهتری دارند، بنابراین رقابت برای ثبت نام در این مدارس بالاتر است، سالهاست که ثبت نام در مدارس بر اساس کروکی محل سکونت انجام میشود، اما برخی والدین راهی برای دور زدن این قانون پیدا میکنند و فرزندشان را در مدرسه مورد نظر خود ثبت نام میکنند.
یکی از راههای تأیید سکونت در محدوده مدارس برای ثبتنام قولنامه و یا سند مالکیت ملک است، گاهی مشاهده میشود که قولنامههای صوری بین مشاورین املاک و افراد رد و بدل میشود تا از این طریق والدین بتوانند فرزندشان را در مدرسه موردنظر ثبت نام کنند و این مسئله آسیبهای بسیاری را در پی دارد و گاهی دانشآموز واجد شرایط نمیتواند در مدرسه محل سکونت خود ثبتنام کند.
شاید یکی از دلایلی که والدین اقدام به ارائه قولنامه صوری برای ثبتنام فرزندشان در مدرسه مدنظر که احیاناً رقابت بر سر ثبتنام در این مدارس نیز بسیار بالا است، میکنند، نبود امکانات آموزشی برابر در مدارس است، اگر تمامی مدارس از امکانات آموزشی برابر برخوردار بودند، قطعاً این مسائل جایگاهی نداشت و والدین با خیال آسوده اقدام به ثبتنام در مدارس محل سکونت خود میکردند و در طول سال تحصیلی نیز مشکلاتی مانند ترافیک صبحگاهی و ظهرگاهی برای رساندن دانشآموزان به مدرسه، کمبود سرویس مدارس، قولنامه صوری و … پیش نمیآمد.
شاید تعداد مدارسی که تقاضا برای ثبتنام دانشآموزان در آنها بالا است به تعداد انگشتان دست نیز نرسد، اما رقابت برای ثبتنام در این مدارس به حدی بالا است که والدین راههای متعددی را برای این منظور امتحان میکنند که یکی از آنها قولنامههای صوری است.
با قولنامههای صوری در ثبتنام مدارس برخورد میشود
نصرتالله محمودی، معاون ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل ستاد ثبتنام مدارس در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ستادهای ثبتنام استانی، منطقهای و مدارس مسئول ثبتنام دانشآموزان هستند.
وی با اشاره به وجود مدارس پُر تقاضا برای ثبت نام در مدارس برخی شهرهای بزرگ چهارمحال و بختیاری از جمله شهرکرد، گفت: ثبتنام بر اساس کروکی تعیین شده انجام میشود، والدینی که میخواهند فرزندشان را در مدارس پُر تقاضا ثبتنام کنند از قولنامههای صوری استفاده میکنند.
معاون ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه مدیران مدارس پیش ثبتنام را در مرحله اولیه انجام میدهند، خاطرنشان کرد: پس از بررسی اگر آدرس ثبت شده در محدوده کروکی مدارس بود، برای ثبتنام قطعی با والدین تماس گرفته میشود، اگر اطلاعات غلط و قولنامه صوری از محل سکونت داده شود و این مسئله احراز شود، به ستاد ثبتنام منطقه گزارش داده خواهد شد.
محمودی یادآور شد: گروهی از ستاد ثبتنام مدارک محل سکونت دانشآموز را بررسی میکنند، اگر تخلفی در قولنامه صوری مشاهده شود به مراجع قضائی نیز معرفی میشوند.
درخواست قولنامه از والدین برای ثبتنام فرزندشان در مدارس روش درستی نیست
بهزاد امیدی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان شهرکرد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه درخواست قولنامه از والدین برای ثبتنام فرزندشان در مدارس روش درستی نیست، اظهار کرد: باید یک راهحل قانونمند برای این کار در نظر گرفته شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان شهرکرد افزود: بخشنامهای در خصوص قولنامههای صوری به مشاوران املاک ارسال نشده است، اما عموماً این کار انجام نمیشود، زیرا باید قلنامهها در سامانه ثبت و کد رهگیری اخذ شود.
وی با بیان اینکه نباید آموزش و پرورش برای ثبتنام و احراز منطقه سکونت روشی را انتخاب کند که والدین به سمت قولنامه صوری بروند، گفت: اگر فردی در این حوزه دچار تخلف شود، برخورد لازم صورت میگیرد.
بدون کد رهگیری قولنامه اجاره ارزشی ندارد
محمد رئیسی، یکی از مشاوران املاک در شهرکرد در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برای نوشتن یک قولنامه همزمان باید موجر و مستأجر حضور داشته باشند، گفت: وقتی افراد برای نوشتن قولنامه مراجعه میکنند، مشاور املاک وظیفه دارد که قولنامه را بنویسند، ممکن است توافقاتی از قبل بین دو طرف قرارداد صورت گرفته باشد که مشاور املاک امکان صحت سنجی آن را ندارد.
وی افزود: قولنامه پس از توافق موجر و مستأجر در سامانه ثبت و برای آن کد رهگیری صادر میشود، بنابراین بدون کد رهگیری قولنامه ارزشی ندارد.
به گفته مسئولان راستیآزمایی برای قولنامههای صوری صورت میگیرد، اما بهنظر میرسد که این موضوع ناکافی است، مصداق بازر آن پس از بازگشایی مدارس است، اگر دانشآموزان در نزدیکی محل سکونت خود مشغول به تحصیل باشند، قطعاً نیاز به سرویس مدارس بسیار کم خواهد شد و در زمان تعطیلی مدارس نیز شاهد ترافیک سنگین در اطراف برخی مدارس خاص در شهرکرد نیستیم.
البته که والدین میخواهند که فرزندشان در زمان آموزش از بهترین امکانات آموزشی بهرهمند باشند، بنابراین برای اینکه بار تقاضا از روی برخی مدارس کم شود، باید امکانات آموزشی در یک مدرسه یا منطقه خاص متمرکز نشود، بلکه امکانات بهصورت عادلانه تقسیم شود.
نظر شما