هادی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: والدین متقاضی ثبتنام فرزندان خود در پایه اول ابتدایی مدارس شاهد میتوانند در مهلت تعیین شده با مراجعه به سامانه «مای مدیو» نسبت به انجام پیشثبتنام اقدام کنند.
وی افزود: فرآیند پیشثبتنام صرفاً به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه یکپارچه آموزش و پرورش انجام میشود و متقاضیان باید پس از ورود به پنل کاربری والدین، گزینه «ثبتنام پایه اول ابتدایی» و سپس «مدارس شاهد» را انتخاب کنند.
رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر ضرورت تکمیل دقیق اطلاعات دانشآموز و والدین، بیان کرد: پس از ثبت نهایی درخواست، کد رهگیری صادر میشود که لازم است والدین آن را تا پایان مراحل ثبتنام نزد خود نگهداری کنند.
نعمتی همچنین از خانوادهها خواست مدارک هویتی دانشآموز، اطلاعات والدین و در صورت وجود، مدارک مربوط به سهمیه ایثارگری را برای بارگذاری در سامانه یا ارائه به مدرسه آماده داشته باشند.
رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش مراجعه به سامانه در روزهای پایانی، بهتر است والدین فرآیند ثبتنام را به روزهای آخر موکول نکنند.
وی یادآور شد: پیشثبتنام اینترنتی و دریافت کد رهگیری به منزله پذیرش قطعی دانشآموز نیست و ثبتنام نهایی پس از بررسی مدارک، احراز شرایط و ظرفیت مدارس شاهد انجام خواهد شد. همچنین اولویت پذیرش با دانشآموزان شاهد و ایثارگر است.
