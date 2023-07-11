به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آناتولی آنتونوف»، سفیر روسیه در آمریکا تأکید کرد که روابط بین روسیه و کشورهای عضو ناتو در حال حرکت به سمت بدترین سناریوی ممکن است.

در آستانه نشست ناتو، تلاش و جنب‌وجوش نهادهای اطلاعاتی آمریکا به‌شدت افزایش یافته و همه چیز در حال آماده‌سازی است تا افکار عمومی در آمریکا را متقاعد کنند که تصمیم‌های ضدروسی را بپذیرند؛ تصمیم‌هایی که قرار است در ساعات آینده در ویلینیوس (محل نشست سران ناتو) گرفته شود.

شرایط در حال حرکت به سمت بدترین سناریوی ممکن است؛ یعنی رویارویی مستقیم کشورهای ناتو با روسیه.

نشست دو روزه سران ناتو امروز سه‌شنبه و فردا در ویلینیوس، پایتخت لیتوانی برگزار خواهد شد و گفته می‌شود بررسی پیوستن اوکراین به ناتو از محورهای اصلی این نشست است. بحث پیوستن اوکراین به ناتو و هم‌مرزشدن این سازمان نظامی به مرزهای روسیه از مهمترین عامل‌های عملیات نظامی پیش‌دستانه روسیه علیه اوکراین بود و طرح مجدد این موضوع در این برهه زمانی، موجب تشدیدشدن تنش‌ها در میدان نبرد خواهد شد.

با این حال یک رسانه مطرح انگلیسی (گاردین) دیروز دوشنبه فاش کرد که در آستانه برگزاری نشست سران ناتو در لیتوانی، مقامات اوکراین کماکان به سیاست اعضای این سازمان نظامی در طرح عضویت کی‌یف به ناتو در نشست ویلنیوس خوشبین نیستند.

وبگاه روسیا الیوم شامگاه یکشنبه به نقل از یک روزنامه اوکراینی گزارش داد که نظام کی‌یف تنها در صورتی به اعضای ناتو از جمله انگلیس، آلمان، آمریکا و فرانسه دلگرم خواهد بود که به برنامه پشتیبانی تسلیحاتی خود از اوکراین در درازمدت ادامه دهند.

در خبری مرتبط، روزنامه «فایننشال تایمز» به نقل از منابع مطلع فاش ساخت که مقامات واشنگتن و برلین پیشتر اعلام کرده‌اند که هنوز وقت انضمام کی‌یف به سازمان ناتو نرسیده، زیرا اوکراین بایستی اصلاحات عمیق ساختاری برای زمینه سازی عضویت در ناتو کند.

این روزنامه انگلیسی فاش کرد که مقامات واشنگتن و آلمان به سران ناتو دیکته کرده‌اند که در بیانیه پایانی ناتو در لیتوانی صرفاً بندهایی مبهم در شروط عضویت اوکراین به ناتو اکتفا کنند.

سازمان ناتو در اجلاس بخارست در آوریل / فروردین ۲۰۰۸ میلادی با انتشار بیانیه‌ای بر الحاق نهایی کی‌یف به ناتو تاکید کرده بود، اما هرگز پیش نویس مقدماتی عضویت این کشور به ناتو فراهم نشد. در فوریه / بهمن ۲۰۱۹ پارلمان اوکراین با انجام اصلاحاتی قانونی خواستار پیوستن به ناتو شد که تاکنون فراهم نشده است.