تولید پایدار نیازمند بازار صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی شامگاه دوشنبه در نشست بررسی نقش تشکل‌های اقتصادی در دیپلماسی تجاری در اصفهان اظهار داشت: با ۸۵ میلیون جمعیت و ۵۰۰ میلیون مصرف کننده و دسترسی به آسیای مرکزی، روسیه، خلیج فارس و ترکیه این فرصت خوبی است برای ایران که هم نیازهای داخلی خود را با تولیدات رفع کند هم از فرصت صادراتی بهره ببرد.

وی خواستار تنظیم روابط بین الملل ایران شد و گفت: اگر تکلیف ما در عرصه روابط بین الملل روشن نباشد چطور می‌توان صادر کرد.

قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم ایران با بیان اینکه تولید بازار می‌خواهد، ابراز داشت: بازار داخلی را داریم اما باید برای حضور در بازارهای جهانی برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه تجارت امر پسندیده‌ای است که در قرآن به آن بارها اشاره شده است، اعلام کرد: لازم است با شهرهای خواهر خوانده اصفهان افزایش تبادلات تجاری را با برپایی نمایشگاه در کشورهای هدف فراهم سازیم.

صالحی با بیان اینکه در حال حاضر کالاها از کشور ما صادر می‌شود اما امکان دریافت پول آنها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ظرفیت ایران از نظر تولید فوق العاده بالاست و این ظرفیت‌ها در زمان حاضر وجود دارد اما باید مشکل و مانع عمده در زمینه صادرات برطرف شود.

وی بیان کرد: مقررات دولتی باید طوری وضع شود که مشکلی برای صادرکنندگان وجود نداشته باشد و دولت باید راهی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات پیدا کند.

معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم گفت: اصفهان از نظر تاریخی و جغرافیایی از یک موقعیت ممتازی در جهان برخوردار است، وضعیت صنعت نیز در این استان مناسب بوده و بسیاری از صنایع این استان از جمله صنعت هواپیماسازی، اپتیک، در حال حرکت در مرزهای دانش است.

وی ادامه داد: این استان از متخصصان و زیرساخت‌های خوبی برای تربیت متخصص از جمله دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان برخوردار است.

صالحی اضافه کرد: پیشینه صنعتی و هنری اصفهان برای همه روشن و شفاف است و مثال معروف اصفهان نصف جهان در این زمینه نشان دهنده این است که نیازی به معرفی این استان به دیگران وجود ندارد بلکه اصفهان معرفی شده است.

وی افزود: اتاق بازرگانی اصفهان باید با توجه به ظرفیت‌های موجود پیش قدم شود و ارتباط‌های بین المللی ایران را دستکم از بُعد اقتصادی به گونه‌ای برقرار کند که صادرکنندگان در فشار قرار نداشته باشند.

معاون پژوهشی فرهنگستان علوم اضافه کرد: مقامات ارشد ایران تاکید بر تولید دارند که درست است اما زمانی تولید می‌تواند پایدار باشد که بازار صادرات داشته باشیم.