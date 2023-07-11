دستگیری قاتل فراری در دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نجف علی بارانی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل در اول تیرماه سال جاری در شهرستان دلفان و متواری شدن قاتل، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی محل اختفای قاتل را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دلفان با اشاره به اینکه متهم انگیزه قتل را اختلاف ملکی عنوان کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی داده شد.

سرهنگ بارانی با تأکید بر اینکه مردم عزیز همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند، بیان داشت: پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با مجرمان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد، از شهروندان خواست ضمن همکاری مستمر با پلیس، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.