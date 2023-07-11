  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۸:۵۹

فرمانده انتظامی دلفان خبر داد؛

دستگیری قاتل فراری در دلفان

دستگیری قاتل فراری در دلفان

نورآباد - فرمانده انتظامی دلفان از دستگیری قاتل فراری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نجف علی بارانی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل در اول تیرماه سال جاری در شهرستان دلفان و متواری شدن قاتل، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی محل اختفای قاتل را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دلفان با اشاره به اینکه متهم انگیزه قتل را اختلاف ملکی عنوان کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی داده شد.

سرهنگ بارانی با تأکید بر اینکه مردم عزیز همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند، بیان داشت: پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با مجرمان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد، از شهروندان خواست ضمن همکاری مستمر با پلیس، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5833372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها