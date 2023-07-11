تثبیت ۱۰ هزار و ۳۷۲ هکتار از اراضی کشاورزی کردستان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی صبح امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، اظهار داشت: در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه و در دیدار رهبر معظم انقلاب با مسئولین عالی قضائی در سال ۱۴۰۱، معظم له بر اجرای کامل قانون حدنگار تاکید داشتند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در سال جاری در دیدار با مسئولین عالی قضائی بر ساماندهی اسناد عادی تأکید داشتند و همه ما به عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی باید فرمایشات رهبر انقلاب را نصب العین قرار داده و به فرموده ایشان ملاک ارزیابی عملکردمان، خروجی و نتیجه باشد.

رئیس کل دادگستری کردستان تصریح کرد: حدود ۵۵ درصد دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات مربوط به اسناد عادی است و می‌طلبد تا روند رو به رشد تثبیت اراضی کشاورزی و اوقافی در استان در سال جاری با جدیت دنبال شود.

وی مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال را لازم الاجرا دانست و تأکید کرد: زمین خواری به معنای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی و کشاورزی است و با اجرای کامل طرح کاداستر در استان از این موضوع جلوگیری می‌شود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان از تثبیت ۱۰ هزار و ۳۷۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان در ۳ ماهه سال جاری خبر داد.

وی افزود: همچنین در این مدت در حوزه اراضی وقفی استان برای ۴۵۸ رقبه به مساحت ۱۲ هزار و ۳۲۶ هکتار سند مالکیت صادر شده است.

حجت الاسلام حسینی بر تعیین تکلیف مشکلات مربوط به تثبیت اراضی کشاورزی شهرستان‌های استان تأکید کرد و گفت: مقرر است تا قرارگاه شهرستانی اجرای قانون حدنگار به صورت مستمر و حداقل هر ماه یک بار تشکیل شود و نتیجه آن به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام شود.

وی همچنین مدیرکل بازرسی استان را موظف نمود تا بر فرآیند تثبیت اراضی کشاورزی نظارت کرده و با هرگونه ترک فعل از ناحیه مدیران مربوطه برخورد کند.