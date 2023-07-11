«مجتبی قاسمی» سرپرست شهرداری اراک شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی عدم اعتماد مجدد شورای شهر اراک به علیرضا کریمی برای ادامه فعالیت به عنوان شهردار اراک، مجتبی قاسمی با هفت رأی موافق اعضای شورا تا انتخاب شهردار جدید به عنوان سرپرست شهرداری اراک انتخاب شد.

در این جلسه سه گزینه شامل ابوالفضل شالی بگ، مجتبی قاسمی و سعید بیاتیان برای سرپرستی شهرداری اراک معرفی شدند تا اعضا از بین این گزینه‌ها یک نفر را انتخاب کنند و در نهایت مجتبی قاسمی با هفت رأی به عنوان سرپرست شهرداری اراک انتخاب شد.

در نشست امروز سه شنبه اعضای شورا با هشت رأی موافق با استیضاح شهردار اراک موافقت و علیرضا کریمی را پس از حدود ۲۰ ماه سکانداری مدیریت شهری اراک برکنار کردند.