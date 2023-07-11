کیفیت رونیکس اتفاقی نیست!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کیفیت در رونیکس، اولین و مهم‌ترین اصلی است که از مدیرعامل به‌عنوان رأس هرم سازمان شروع شده و در تمام پایه‌های سازمان، نیروی انسانی، تمام محصولات، قطعات و خدمات پس از فروش جریان پیدا می‌کند. نگرش رونیکس به تمام کلیات و تک‌تک جزئیات، کیفی است.

اما این کیفیتی که اتفاقی نیست، چه مشخصه‌های ویژه‌ای دارد که آن را از سایر برندها متمایز می‌کند؟ در این نوشتار به این موضوع می‌پردازیم.

از ایده اولیه تا خلق محصول، براساس استاندارد کیفی رونیکس!

رونیکس، به عنوان برند پیشرو در صنعت ابزار ایران همواره در تلاش است تا توقعات مصرف‌کننده از محصول باکیفیت را به بهترین شکل برآورده کند و مفهوم جدیدی از کیفیت را در ذهن مصرف‌کنندگان جا بیندازد. تولید تمام محصولات رونیکس با توجه به سناریوهای مشخص و طی فرآیندهای پیچیده انجام می‌شود. اگر فرآیندهای کیفی تولید را از نقطه صفر در نظر بگیریم، ایده اولیه خلق محصول براساس تحقیقات بازار، نیازسنجی مشتریان، بازخوردهای خدمات پس از فروش و درخواست مصرف‌کننده شکل می‌گیرد. به دو بخش مشخصات ظاهری و تکنیکال محصول توجه ویژه‌ای معطوف شده و استانداردهای خاصی برای هر بخش تعریف می‌شود. در بخش مشخصات ظاهری محصول، مواردی نظیر شکل و ظاهر کالا، رنگ‌بندی و سیستم پنتون رنگ، نحوه نمایش برند، رنگ‌های قسمت‌های مختلف محصول با اشاره به کد رنگی و نوع بسته‌بندی کاربرپسند (User friendly)، موقعیت مکانی عرضه و فروش محصول، نوع کاربری صنعتی یا عمومی ابزار و … حائز اهمیت هستند.

در بخش تکنیکی نیز مسائلی مانند کیفیت مواد اولیه، جزئیات داخل هر دستگاه، قطعات مورد استفاده، بهبودهای احتمالی و اقدامات پیشگیرانه در طول فرآیند ساخت ابزار و آزمون‌های کیفی مهم‌ترین نکاتی هستند که در نظر گرفته می‌شوند. تمام موارد فوق، در قالب فرم ERP (Enterprise Resource Planning) آماده شده و برای واحد تولید ارسال می‌شود. بازرسان رونیکس در بخش کنترل کیفیت، قبل، حین و بعد از اتمام تولید مرتباً بر فرآیندها نظارت کرده و آزمون‌های کیفی، عملکردی و چشمی را انجام می‌دهند تا کالا آماده عرضه به بازار شود. عبارت" براساس استاندارد کیفی رونیکس" برروی تمام محصولات تولیدی رونیکس قید می‌شود. همین عبارت به ظاهر ساده "تولیدشده در کشور ایران براساس استاندارد کیفی رونیکس"، تمام فرآیندهای دقیق و پیچیده فوق را در دل خود دارد.

نقش مهندسی معکوس در کیفیت متمایز محصولات رونیکس

رونیکس بعد از نیازسنجی و انتخاب محصول مورد نظر، به سراغ برترین برندهای دنیا می‌رود؛ سوپربرندهایی که حدود صد سال پیش شروع به تولید ابزار کرده‌اند. به‌عنوان مثال، برای انتخاب پروتوتایپ یک آیتم‌کد دریل شارژی، چندین مدل از این ابزار در سوپربرندهای مطرح دنیا انتخاب می‌شوند. با بررسی کامل محصولات، ویژگی‌های مثبت آن‌ها انتخاب و موارد منفی حذف می‌شوند.

پس از انتخاب دقیق محصول و تولیدکننده، اقدامات پیشگیرانه با آنالیزهای فنی مشخص می‌شود. موارد ضعفی که در حین کاربرد ابزار، موجب طول عمر کمتر دستگاه، خرابی آن یا نارضایتی کاربر می‌شود، شناسایی شده و در فرم ERP وارد می‌شود. به‌عنوان مثال، در دستگاه پولیش برقی که بلبرینگ‌ها نقش مهمی در عملکرد و طول عمر ابزار دارند، از برند NSK ژاپن انتخاب می‌شوند. در دریل برقی رونیکس، به انتخاب آرمیچر و بالشتک موتور، نوع سیم‌پیچ و درجه خلوص مس، لاک‌گیری آرمیچرها، کلیدهای آمپربالا و ضد غبار توجه می‌شود تا محصولی با کیفیت متمایز تولید شود. تمام این موارد در قالب اقدامات پیشگیرانه وارد فرم ERP شده و به‌عنوان استاندارد رونیکس برای تولید کالا رعایت می‌شود. پس از طی تمام این مراحل، محصول وارد فاز تولید انبوه شده و به بازار ابزار ایران و جهان عرضه می‌شود.

رونیکس و ERP زنده و پویا

محصولات رونیکس در بیش از ۹۰ کشور دنیا به فروش می‌رسد. پس از تولید انبوه با رعایت تمام موارد کیفی فوق، ممکن است کالایی در یک کشور عملکردی ایده‌آل داشته باشد اما در کشور دیگر، تحت تأثیر شرایط آب‌وهوایی یا براساس نوع کاربری در بازارهای مختلف نیاز به تغییر یا بهبود داشته باشد. رونیکس براساس بازخوردهای دریافتی از خدمات پس از فروش، نظرسنجی از افراد حرفه‌ای و استادکاران یا از طریق کانال‌های صدای مشتری، پس از بررسی‌های لازم، اقدامات اصلاحی را به فرم ERP اضافه کرده و در سفارشات بعدی، بهبود و اصلاح محصول را لحاظ می‌کند. در رونیکس، ERP ماهیتی زنده و قابل تغییر دارد و هر زمان نیاز به بهبود یا اقدام اصلاحی باشد، به این فرم اضافه می‌شود تا نهایتاً محصولی باکیفیت متمایز و برآمده از دل کار، به استادکاران و تمام گروه مصرف‌کنندگان عرضه شود.

نقش نیروی انسانی در کیفیت محصولات رونیکس

لازمه تولید صنعتی موفق، استفاده از ابزارآلات و قطعات باکیفیت است. تولید باکیفیت نیز حاصل نمی‌شود مگر با هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، رصد دائمی بازار ابزار، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و نظارت مستمر بر روند انجام کار. تولیدکنندگان ابزار به عنوان محور تولید صنعتی باید از تمام امکانات موجود خود استفاده کرده؛ همگام با علم روز دنیا حرکت کنند و با بهبود مستمر محصولات خود گامی بلند در جهت توسعه و تولید صنعتی پایدار در جامعه بردارند. در این راستا، نه تنها مدیر عامل به‌عنوان رأس هرم و تیم متخصص خلق محصول رونیکس، بلکه نیروی انسانی در بخش‌های مختلف این سازمان از جمله واحد ارتباطات و برند، فروش، خدمات پس از فروش، تعمیرات و … با تلاش‌های بی‌وقفه خود بر چالش‌های موجود غلبه کرده و راه رسیدن به قله‌های پیشرفت را هموار می‌کنند.

تنوع بی‌نظیر و کیفیت متمایز ابزارآلات و قطعات رونیکس

تولید ابزارآلات باکیفیت رونیکس موجب رونق صنایع بزرگ از فولاد، پتروشیمی و خودروسازی گرفته تا صنایع ساختمانی، آهنگری، صنایع چوب و … می‌شود. از طرف دیگر، ابزار علاوه بر کارگاه‌ها و کارخانجات مختلف، در خانه‌ها نیز کاربرد دارد و اقبال عمومی جامعه به انجام کارهای فنی باعث شده تا نگاه ویژه‌ای به دنیای ابزار معطوف شود. مهم‌ترین هدف رونیکس، طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت متمایز و تنوع بی‌نظیر است تا بتواند پاسخگوی نیازهای مختلف این طیف گسترده و متنوع مصرف‌کنندگان باشد.

در همین راستا، تیم خلق محصول رونیکس، بیش از ۲۵۰۰ نوع ابزارآلات مختلف را طراحی و تولید کرده است. همچنین، رونیکس به عنوان بزرگ‌ترین بانک قطعات ابزار ایران، ۳۴۰۰۰ نوع قطعه مختلف را روانه بازار ابزار ایران و جهان می‌کند. ابزارآلات رونیکس براساس منبع تغذیه به پنج دسته برقی، شارژی، بنزینی، بادی و دستی تقسیم می‌شود.

انواع چکش تخریب رونیکس به خصوص محصولات سری تاپ‌لاین این برند، تنها نمونه‌ای از محصولات متنوع و کیفیت متمایز این برند بوده و هم‌رده با سوپربرندهای جهانی تولید شده‌اند تا نیازهای کاربران فوق صنعتی را پوشش دهند.

کیفیت رونیکس اتفاقی نیست!

رونیکس متنوع‌ترین تولیدکننده ابزار در ایران، کیفیت را به عنوان سنگ بنا و مهم‌ترین رکن از ارکان خود مورد توجه قرار داده و مفهوم کیفیت در هر خشت از این بنای عظیم متبلور شده است. از ایده اولیه و سناریو برای خلق محصول گرفته تا ساخت پروتوتایپ، پایش‌های دائمی فرآیند ساخت محصول، مهندسی معکوس و اقدامات پیشگیرانه، بهبود مستمر محصول پس از تولید انبوه، همگی طی فرآیندهای کیفی دقیق و مطابق با معتبرترین استانداردهای جهانی انجام می‌شود.

رونیکس بعد از فروش محصولات نیز در کنار خریداران می‌ماند تا خدمات گسترده خود را به آن‌ها ارائه دهد. بله، کیفیت اتفاقی نیست! میلیون‌ها تجربه کاربری موفق در مورد ابزارآلات و بانک جامع قطعات رونیکس در ایران و سراسر جهان، گویای این واقعیت هستند. کیفیت محصولات رونیکس اتفاقی نیست؛ کیفیتی که باعث شده تا رونیکس آخرین ابزاری باشد که می‌خرید!

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