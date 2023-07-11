به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی اعلام کرد:

در خصوص شکایت باشگاه سایپا علیه باشگاه شمس آذر قزوین مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام سید مجتبی حسینی در ۹ مسابقه از مسابقات لیگ یک فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ با این توضیح که بازیکن نامبرده با همکاری باشگاه شمس آذر قزوین از طریق جعل، تزویر و استفاده از سند مجعول ضمن فریب فدراسیون خود را به عنوان بازیکن مجاز معرفی و از این طریق در مسابقات شرکت کرده است، با توجه به بررسی و استعلامات صورت گرفته اعلام شد که ثبت نام بازیکن با کارت فاقد اصالت موصوف، اظهارات و دفاعیات بلاوجه بازیکن و همچنین باشگاه طرف شکایت و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تخلفات انتسابی مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز ونیز استفاده از کارت مجعول توسط باشگاه شمس آذر و بازیکن سید مجتبی حسینی محرز و مسلم دانسته و باتوجه به خاتمه فصل مسابقاتی لیگ دسته اول کشور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰( با لحاظ خاتمه مسابقات جام حذفی و تعریف بعمل آمده در بند ۱۶ از قسمت تعریف برخی اصطلاحات بکار رفته در مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶) و تاریخ شکایت باشگاه شاکی که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ صورت پذیرفته است موضوع منطبق با قسمت اخیر بند ۵ ماده ۶۱ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ تشخیص و بر همین اساس در خصوص تخلف استفاده از سند مجعول توسط باشگاه و بازیکن مورد شکایت مستند به ماده ۷۰ مقررات انضباطی به ترتیب باشگاه شمس آذر قزوین مستند به بند ۳ این مقرره به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و بازیکن نیز به یک سال محرومیت از همراهی تیم و پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی و در خصوص استفاده از بازیکن غیر مجاز نیز با لحاظ بازی بازیکن صرفاً در مقابل تیم شاکی در بازی مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ باشگاه شمس آذر قزوین به کسر سه امتیاز بابت این بازی در مسابقات فصل بعد این تیم (۱۴۰۲-۱۴۰۳) در لیگ برتر کشور و نیز به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و بازیکن نیز به یکسال محرومیت از همراهی تیم و پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

ضمناً در خصوص هشت بازی دیگر موضوع شکایت شاکی نیز با توجه به ضرورت رعایت مفاد ماده ۹۰ مقررات انضباطی در حال این حاضر کمیته مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.

رأی صادره قابل اجرا بوده و ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف است.