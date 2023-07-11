اداره حمل و نقل مسافر گلستان به پایانه مسافری گرگان انتقال یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی صبح سه شنبه در آئین آغاز به کار این اداره در محل پایانه مسافربری گرگان اظهار کرد: همزمان با شروع فعالیت این اداره، قرارگاه مرکزی طرح جابجایی اربعین حسینی نیز در پایانه گرگان شکل گرفت.

وی با اشاره به حجم بالای زائران در ایام اربعین ادامه داد: اداره حمل و نقل مسافر به دلیل نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و رانندگان و ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع و مسافران بویژه زائران اربعین از اداره کل مستقل و با تفویض اختیار بیشتر به پایانه گرگان انتقال یافت تا در ارائه خدمات مطلوب، بیش از پیش تأثیرگذار باشد.

مصدقی اظهار کرد: امید است با تعامل، هماهنگی و صمیمت در بخش خصوصی و دولتی خدمات بهتری به مسافران و زائران ارائه شود.

گفتنی است این مراسم با حضور مقامات استانی، صنوف و انجمن‌های کارگری و کارفرمایی این بخش برگزار شد.