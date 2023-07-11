به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری «رویداد ایران الگو» با موضوع «اولین رویداد ملی با محوریت طراحی لباس سرمایه انسانی هتل با حضور مصطفی عزیزیان مدیرعامل گروه هتل‌های هما و رئیس شورای سیاستگذاری رویداد روز شنبه ۲۴ تیر برگزار می‌شود.

رویداد طراحی لباس سرمایه انسانی هتل «ایران الگو» اولین رویداد طراحی، داوری و نمایش لباس پرسنل هتل و یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعت پوشاک، مد و لباس در حوزه گردشگری است که نیاز صنعت هتلداری در سده جدید است.

رویداد نمایش لباس و زمان اختتامیه در روزهای ۲۲ تا ۲۴ مهر برگزار می‌شود. همچنین در این نشست فرآیند داوری طراحی و برگزاری نمایش لباس پرسنل صنعت هتلداری «ایران الگو» تشریح می‌شود.

این نشست خبری روز شنبه ۲۴ تیر از ساعت ۱۱ در سالن نگین هتل همای تهران به نشانی میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۵۱ برگزار می‌شود.