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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲

فرمانده سپاه شهرستان اردل:

اجتماع مدافعان حریم خانواده در اردل برگزار می‌شود

اجتماع مدافعان حریم خانواده در اردل برگزار می‌شود

شهرکرد_فرمانده سپاه شهرستان اردل گفت: اجتماع و راهپیمایی خانوادگی مدافعان حریم خانواده هم‌زمان با روز عفاف و حجاب در شهرستان اردل برگزار می‌شود.

سید عقیل موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اجتماع و راهپیمایی خانوادگی مدافعان حریم خانواده روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه هم‌زمان با روز عفاف و حجاب ساعت ۱۷ عصر از خیابان نیروی انتظامی به سمت پارک دزپارت شهر اردل برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: برای این همایش برنامه‌های مختلف از جمله برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی، فروش محصولات حجاب و عفاف، برگزاری مسابقات فرهنگی، برنامه شاد و متنوع ویژه کودکان و نوجوانان، دوخت نیم‌بها چادر مشکی و اهدا جوایز نفیس به شرکت کنندگان پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه شهرستان اردل بیان کرد: نهادینه‌سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از بارزترین نماد فرهنگ اسلامی مستلزم برنامه‌های فرهنگی و هدفمند است.

کد مطلب 5833575

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