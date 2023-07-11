سید عقیل موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اجتماع و راهپیمایی خانوادگی مدافعان حریم خانواده روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه همزمان با روز عفاف و حجاب ساعت ۱۷ عصر از خیابان نیروی انتظامی به سمت پارک دزپارت شهر اردل برگزار میشود.
وی اظهار کرد: برای این همایش برنامههای مختلف از جمله برگزاری نمایشگاههای فرهنگی، فروش محصولات حجاب و عفاف، برگزاری مسابقات فرهنگی، برنامه شاد و متنوع ویژه کودکان و نوجوانان، دوخت نیمبها چادر مشکی و اهدا جوایز نفیس به شرکت کنندگان پیشبینی شده است.
فرمانده سپاه شهرستان اردل بیان کرد: نهادینهسازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از بارزترین نماد فرهنگ اسلامی مستلزم برنامههای فرهنگی و هدفمند است.
نظر شما