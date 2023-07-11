افزایش ۷۳ درصدی ترانزیت نفتی در بندر خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد اظهارکرد: در سه ماهه نخست سال جاری ۲ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۹۲۶ تن کالای نفتی و غیرنفتی در حوزه نظارت بندر نفتی خلیج فارس تخلیه و بارگیری شد.

وی ادامه داد: از این میزان جابجایی ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۲۹ تن مربوط به فرآورده‌های نفتی و ۲۰۴ هزار و ۸۹۷ تن مواد معدنی صادراتی را شامل می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در این بازه زمانی همچنین ۶۸۴ هزار و ۳۸۷ تن فرآورده نفتی با رویه کاپوتاژ (حمل و نقل ساحلی) و ۵۲ هزار و ۱۸۳ تن نیز به صورت ترانزیت جابجا شده است.

عباس‌نژاد با بیان اینکه حجم واردات فرآورده‌های نفتی طی این مدت صفر بوده است، دلیل آن را افزایش توان تولید داخلی عنوان کرد.

به گفته مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی؛ در مدت یاد شده نیز ۲۲۰ فروند شناور در اسکله‌های تحت نظارت بندرخلیج فارس پهلو گرفته که از این تعداد، ۱۶۳ فروند کشتی‌های حامل فرآورده نفتی و ۵۷ فروند نیز مربوط به شناورهای مواد معدنی است.

گفتنی است؛ در سه ماهه امسال، در مجموع ۴ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۱۹۸ تن انواع فرآورده نفتی از اسکله بارکو (تحت نظارت اسنادی و عملیاتی بندر خلیج‌فارس) تخلیه و بارگیری شده که از این میزان سه میلیون و ۵۶۳ هزار و ۴۸۶ تن فرآورده به صورت حمل‌ونقل ساحلی و ۷۸۹ هزار و ۷۱۲ تن کالای نفتی صادرات شده است.

بندر نفتی خلیج‌فارس در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ۱۰پ ست اسکله نفتی و ۲ پست اسکله مواد معدنی با ظرفیت آبخور ۷,۵ متر و قابلیت پهلودهی شناورهایی با تناژ ۱۰ هزارتن در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی واقع شده است.

در این بندر نفتی انواع فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت گاز، نفت کوره، قیر، نفت سفید، فورفورال و انواع روغن جابه‌جا می‌شود.