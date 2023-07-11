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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

مدیر دیسپچینگ شبکه برق؛

پایداری شبکه برق نیازمند همراهی مردم

پایداری شبکه برق نیازمند همراهی مردم

جمشیدی گفت: اکنون ۱۱ صبح مصرف برق ۶۸ هزار مگاوات است وارد اوج بار می‌شویم که بازه زمانی ۵ ساعته است و از تمامی هموطنان خواهشمندیم از ساعت ۱۱ تا ۱۷ که اوج بار است ما را همراهی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار جمشیدی، مدیر کنترل بهره برداری و کنترل مرکز راهبری شبکه برق در ارتباط تلویزیونی گفت: روز گذشته بیشترین مقدار ثبت شده را ۷۲ هزار ۴۷۸ هزار مگاوات در ساعت ۱۴ و ۴۸ دقیقه تجربه کردیم.

مدیر کنترل بهره برداری و کنترل مرکز راهبری شبکه برق اضافه کرد: با توجه به اینکه پیش بینی‌ها نشانمی دهد امروز افزایش دما داشته باشیم پیش بینی می‌شود ۷۲ هزار ۵۰۰ مگاوات اوج مصرف باشد

وی توضیح داد: در حال حاضر ساعت ۱۱ صبح مصرف برق ۶۸ هزار مگاوات است که اکنون وارد اوج بار می‌شویم که بازه زمانی ۵ ساعته است و از تمامی هموطنان خواهشمندیم از ساعت ۱۱ تا ۱۷ که اوج بار است ما را همراهی کنند تا ۴ هزار مگاواتی که از ۶۸ هزار مگاوات تا ۷۲ هزار مگاوات را بتوانیم تأمین کنیم و شبکه برق به صورت پایدار در خدمت مردم باشد.

وی در خاتمه اضافه کرد: همچنین در روزهای آینده پیش بینی می‌شود با توجه به فراگیری دما در تمامی کشور نیاز به همکاری مردم برای صنعت برق برای گذراندن پیک هستیم.

کد مطلب 5833603

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