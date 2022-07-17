ثبت رکورد ۶۴ هزارمگاواتی در مصرف برق شبانه برای نخستین بار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور اظهار داشت: طبق پیش بینی سازمان هواشناسی، افزایش دما پدیده غالب در کشور است و مصرف برق نیز، نسبت به روز گذشته ۵۰۰ مگاوات افزایش یافته که معادل مصرف برق دو استان خراسان شمالی و جنوبی و همچنین معادل یک نیروگاه بزرگ است.

وی ضمن درخواست از مردم جهت صرفه جویی در مصرف برق گفت: پیش بینی شده که در هفته جاری، همچنان دمای هوا افزایش پیدا کند و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه پیش رو، مصرف برق رکوردهای جدید را شاهد باشد.

سخنگوی صنعت برق کشور با بیان این که برای امروز پیش بینی شده، مصرف برق به حدود ۶۸ هزار مگاوات یا ۶۷ هزار و ۷۶۱ مگاوات برسد، گفت: با توجه به این که امشب، شب عید غدیر است و امکان نورافشانی وجود دارد، از هموطنان درخواست داریم که هم ایمنی را در این خصوص رعایت کنند و هم صرفه جویی در مصرف را مدنظر قرار دهند.

وی در پایان افزود: اوج مصرف شبانه، شب گذشته برای نخستین بار به ۶۴ هزارمگاوات رسید و هموطنان حتی با خاموش کردن یک لامپ از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳ که اوج مصرف شبانه است، می‌توانند به صنعت برق کمک کنند.