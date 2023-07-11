به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال روسیه که بعد از حمله نظامی این کشور به اوکراین از حضور در میادین بین المللی محروم شده است، در یک سال اخیر برگزاری بازی‌های تدارکاتی را در دستور کار قرار داده است.

روسیه در فروردین امسال در تهران به مصاف تیم ملی ایران رفت و سپس میزبان عراق بود.

طبق برنامه فدراسیون روسیه، تیم ملی این کشور قرار است ۱۲ سپتامبر یک بازی تدارکاتی با تیم ملی قطر با هدایت «کارلوس کی روش» در دوحه برگزار کند.

«بوریس ایگناتیف» سرمربی سابق تیم ملی روسیه در پاسخ به این سئوال که آیا تیم ملی قطر حریف شایسته ای برای روس‌ها است؟ گفت: فکر نمی‌کنم امروز انتخاب دیگری داشته باشیم. اگر در مورد برزیل و قطر صحبت می‌کردیم، اولی را انتخاب می‌کردم. امروز باید از قطر برای پذیرفتن پیشنهادمان تشکر کنیم. قطر این فرصت را می‌دهد تا به تیم ملی نشان دهد که زنده است.

وی همچنین درباره اینکه آیا قطر از حریفانی چون ایران، عراق و تاجیکستان قدرتمندتر است؟ تاکید کرد: مقایسه آنها کمی دشوار است. احتمالاً ایران از قطر قوی‌تر است در حالی که تیم‌های ملی عراق و تاجیکستان ضعیف‌تر هستند.