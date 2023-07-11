کمک ۳۹ میلیاردی مردم اصفهان در دهه ولایت برای حمایت از نیازمندان

علی اخلاقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش همکاری مردم خیر استتپان اصفهان با کمیته امداد در خصوص کمک به نیازمندان اظهار داشت: مردم استان اصفهان در دهه ولایت امسال ۳۹ میلیارد و ۵۸۴ میلیون تومان در طرح اطعام علوی، به صورت نقدی، بسته‌های معیشتی و طبخ غذا مشارکت داشتند.

وی به کمک‌های نقدی نیکوکاران در عید غدیرخم اشاره کرد و ادامه داد: با مساعدت خیران بیش از یک میلیارد تومان وجوهات نقدی، ۱۸ هزار و ۱۹۳ بسته معیشتی به ارزشی بیش از ۱۱ میلیارد تومان، همچنین در طرح اطعام علوی ۳۳۵ هزار و ۸۶۳ پرس غذای گرم با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون تومان به سفره نیازمندان و مددجویان اهدا شد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اصفهان این مشارکت مردم را به غیر از مساعدت در طرح نذر قربانی عنوان داشت و افزود: در عید سعید قربان نیز با مساعدت خیران و همکاری مراکز نیکوکاری بیش از ۵ میلیارد و ۷۷۹ میلیون تومان بصورت نقدی و بیش از ۲۲ میلیارد و ۸۴۲ میلیون تومان با اهدای هزار و ۲۲۵ رأس گوسفند، ۱۱ رأس گاو، ۴ نفر شتر، ۳۴ هزار و ۷۳۷ کیلو گوشت قرمز و ۲ هزار و ۲۳۳ کیلو گوشت سفید، به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت خدمت رسانی شد.

وی ضمن قدردانی از خیران نیک اندیش استان که در شرایط سخت اقتصادی به همنوعان خود رسیدگی می‌کنند، گفت: رفتار علی گونه مردم خیراندیش این استان در همراهی با طرح‌های کمیته امداد، همواره نقطه امیدی بر دل نیازمندان می‌نشاند و نشاط را در جامعه جاری می‌سازد.