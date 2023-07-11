نقدینگی کشور باید از بازار خودرو به سمت تولید و اشتغال برود

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات بازار خودرو، اظهار کرد: با توجه به اینکه خودرو امروزه از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده که به دلیل عدم نظارت و تصمیمات نادرست و نیز ناترازی در بازار به محلی برای دلالی شده است.

وی افزود: در راستای ناترازی در بازار خودرو افراد سودجو و دلالان از طریق خرید خودرو با قیمت‌های پایین به دنبال کسب سود بیشتر با قیمت‌های بالاتر در بازار خودروی خود را عرضه می‌کنند.

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حال‌حاضر ۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: با این وجود به دلیل مدیریت نامناسب در حوزه اقتصاد با مشکل مواجه هستیم در حالی که باید تلاش کرد با برنامه‌ریزی درست این نقدینگی را به سمت اشتغال و تولید سوق دهیم.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین به نیاز سالانه کشور به یک میلیون و ۷۰۰ خودرو اشاره و خاطر نشان کرد: این در حالی است که سالانه یک میلیون از این نیاز کشور تأمین می‌شود که در همین راستا به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا شاهد نوسانات قیمت خودرو هستیم.

وی به چاره اندیشی دولت برای شکستن بازار خودرو تاکید کرد و گفت: یکی از راهکارهای کاهش و کنترل قیمت خودرو در بازار نوسان تعرفه‌های واردات خودرو است یعنی زمانی که خودروسازان کشور به نفع مردم عمل کردند تعرفه‌های واردات افزایش یابد و هر زمان که به ضرر مردم عمل کردند تعرفه‌ها را به نفع مردم کاهشی کنند.

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیگر راهکار کاهش و کنترل قیمت خودرو واردات خودرو به کشور است که برای تنظیم بازار و رفع ناترازی کمک بسیاری خواهد کرد چرا که واردات انحصار بازار خودرو را شکسته و هم اکنون دولت در مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده و مقرر شده که دولت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال را وارد کند.

حجت‌الاسلام حسینی کیا با تاکید بر تغییر خط تولید برخی خودروها، بیان کرد: بر اساس سیاست‌های دولت تغییر خط تولید و حرکت به سمت استاندارهای ۱۲۲ گانه در دستور کار قرار گرفته و بی شک با تغییر خط تولید میزان تولیدات نیز افزایشی خواهد بود و رفته رفته می‌توان شاهد کاهش عدم توازن و گرانی‌ها بود.