مشکلی در تأمین سیمان نهضت ملی مسکن نداریم/ رشد ۱۳ درصدی تولید

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر الوندیان امروز در نشست خبری اظهار داشت: در سه ماهه نخست امسال ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کلینکر و ۱۷ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۷۰۱ تن سیمان در کشور تولید شد که به ترتیب رشد ۳.۲ درصدی و ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: در این مدت ۱۶ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۱۵۱ تن سیمان به صنایع داخلی شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱۲.۲۲ درصدی داشته است.

وی تصریح کرد: در فروردین ۴.۵ میلیون تن، اردیبهشت ۵.۸۱ میلیون تن و در خرداد ۶.۱ میلیون تن سیمان تحویل و مابقی آنها صادر شد. بر این اساس، برخلاف آنچه از سوی برخی در رسانه‌ها عنوان شده، تحویل سیمان به داخل کشور نه تنها کاهش نداشته، بلکه افزایش داشته است.

الوندیان همچنین با اشاره به افزایش قیمت گاز تحویلی به واحدهای سیمانی، تصریح‌کرد: این افزایش نرخ، هزینه‌ای حدود ۶ هزار میلیارد تومان تا پایان سال به این صنعت تحمیل خواهد کرد؛ در این زمینه درخواست داریم که نخست، این افزایش بها از زمان ابلاغ محاسبه شود و دوم، اثر افزایش قیمت گاز به صنعت سیمان پرداخت شود.

وی گفت: افزایش ۱۳ تا ۱۴ درصدی قیمت سیمان می‌تواند اثر افزایش نرخ گاز را تعدیل کند.

مشکلی در تأمین سیمان نهضت ملی مسکن نداریم

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: توان تولید صنعت سیمان کشور سالیانه ۸۹ میلیون تن است و آنچه سبب شده این توان به ۷۲ میلیون تن کاهش یابد، محدودیت‌های تأمین انرژی گاز و برق است. با این حال تولیدکنندگان هیچ مشکلی بابت تأمین سیمان مورد نیاز کشور به‌ویژه برای نهضت ملی مسکن ندارند.

الوندیان اظهار داشت: با توجه به نیاز ۲۰۰ کیلویی به سیمان در ساخت هر متر مربع ساختمان، افزایش مصرف ماهانه بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تن از اجرای نهضت ملی مسکن پیش بینی می‌شود که برای تأمین آن آمادگی کامل وجود دارد.

وی یکی از بزرگترین دستاوردها را بردن سیمان به بورس عنوان کرد و افزود: این مهم سبب شد تا فضای شفاف، رقابتی و قابل ردیابی را در این صنعت شاهد باشیم، در حالی که پیش از این اسیر دلال‌بازی‌ها بودیم. این شفافیت به مذاق عده‌ای خوش نیامده و به همین دلیل با عرضه آن در بوس مخالف می‌کنند؛ این در حالی است که این صنعت، تداوم شفافیت را با عرضه در بورس خواهان است.

الوندیان با اشاره به قیمت متوسط ۶۳۰ هزار تومانی هر تن سیمان فله، تاکید کرد: افزایش تدریجی و با شیب ملایم قیمت سیمان در فضای رقابتی و تحت نظارت دستگاه‌های متولی، می‌تواند ارتقای این صنعت را به دنبال داشته باشد.

پارسال ۲۰ درصد زیر ظرفیت اسمی کار کردیم

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین انرژی در این صنعت، گفت: دست‌کم ۶۵ درصد برق مورد نیاز کارخانجات سیمان تا مرحله تولید کلینکر باید تأمین شود و اگر به هر دلیلی کاهش یابد، افت راندمان تولید اتفاق خواهد افتاد.

وی یادآور شد: به دلیل محدودیت در تأمین انرژی، سال گذشته صنعت سیمان ۲۰ درصد زیر ظرفیت اسمی خود کار کرد که کاهش تولید و افزایش مصرف سوخت را به دنبال داشت.

الوندیان اظهار داشت: تقاضای اصلی فعالان این صنعت، نه کاهش قیمت انرژی، بلکه دریافت انرژی پایدار است، زیرا خسارات ما از محل عدم دریافت انرژی لازم بسیار بیشتر است.

وی بیان داشت: قطع گاز، مشروط به تأمین سوخت دوم (مازوت) خللی در برنامه‌های تولید به وجود نمی‌آورد؛ هرچند در مناطقی همچون تهران، اصفهان، آبیک و غیره که نزدیک مناطق شهری است و خطر آلودگی هوا را به دنبال دارد، انتظار می‌رود که تأمین گاز قطع نشود.

این مقام صنفی با بیان اینکه از مردم تقاضا داریم تا با صرفه‌جویی بیشتر در مصارف خانگی، سبب شوند تا برق تحویلی به صنایع افزایش یابد، تصریح کرد: هرچند وزارت نیرو از سیمانی‌ها خواسته تا در ایجاد و راه‌اندازی نیروگاه‌ها در راستای تأمین برق پایدار خود مشارکت کنند و حتی برخی واحدها نسبت به این مهم اقدام کرده‌اند، اما باید گفت بضاعت این صنعت اندک است و اگر پولی داشت صرف توسعه خود و ارتقای فناوری می‌کرد.

از دست رفتن ۱۵ میلیون تن سیمان در ۱۴۰۱

الوندیان تصریح‌کرد: سال گذشته به دلیل ناترازی در تأمین برق، تولید حدود ۱۵ میلیون تن سیمان که مزیت صادراتی داشت از دست رفت که می‌توانست ارزآوری ۴۵۰ میلیون دلاری برای کشور به دنبال داشته باشد.

وی در عین حال تاکید کرد: صنعت سیمان نیز باید به سمت و سوی ارتقای فناوری و بهینه سازی مصرف سوخت حرکت کند تا مصرف برق کمتری را شاهد باشیم؛ در این راستا باید به سمت توسعه تولید و استفاده از «سیمان‌های آمیخته» حرکت کرد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان یادآوری کرد: سیمان نازل‌ترین قیمت را در بین کالاهای ساختمانی دارد و با توجه به نیاز ۶ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد یک واحد یک میلیون تنی سیمان، مزیتی برای سرمایه‌گذاری ندارد.

وی با اشاره به عمر بیش از ۵۰ ساله برخی کارخانجات کشور، افزود: بنا به همه این دلایل، در ۱۰ سال گذشته شاهد سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت نبوده و نوسازی نیز در آن اتفاق نیفتاده است و حتی برخی پروژه‌های جدید مسکوت مانده است.

وی همچنین خواستار آن شد تا اکنون که مخازن مازوت شرکت‌ها خالی و ناوگان حمل و نقل نیز در دسترس است، وزارت نفت نسبت به تأمین مازوت شرکت‌ها و ذخیره‌سازی آن برای فصول سرد سال اقدام کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به نگاشته شدن استاندارد انرژی در ۱۱ سال پیش، بیان‌داشت: صنعت سیمان نیز به دنبال موضوع بهینه سازی است، اما وقتی زیر ظرفیت اصلی خود کار می‌کند قادر به پاس کردن استانداردها در این زمینه نیست و بر این اساس مشمول جریمه می‌شود.

وی با اشاره به جریمه سنگین ۲۷ میلیارد تومانی یکی از واحدهای سیمانی به همین دلیل، در حالی که ۵۹۰ میلیون تومان بابت تأمین مازوت درخواست داشت، خاطرنشان کرد: درخواست بازنگری در استانداردهای بهینه سازی مصرف سوخت داده شده که در دست پیگیری است و اصلاح رویه‌های سختگیرانه اینچنینی از سوی وزارت نفت را خواستاریم.