  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۵۸

رشد ١٢ درصدی تولید سیمان با تامین انرژی پایدار

رشد ١٢ درصدی تولید سیمان با تامین انرژی پایدار

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت نیرو و وزارت صنعت،معدن و تجارت در جهت تامین انرژی صنعت سیمان دردولت سیزدهم سبب شد این صنعت مشکلاتی که درسال‌های گذشته با آن مواجه بودرا کاهش داده و حل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مهم‌ترین موضوع در صنعت سیمان تأمین انرژی پایدار است، در همین زمینه وزارت نیرو به صنعتگران کمک کرد تا با ایجاد نیروگاه‌های خود تأمین بتوانند محدودیت‌های تأمین انرژی را رفع کنند.
تأمین برق و انرژی مورد نیاز صنعت سیمان از سوی وزارت نیرو موجب کاهش اختلالات و افزایش ١٢ درصدی تولید سیمان و به تبع آن رونق صادرات ١٠.٥ میلیون تنی در ٩ ماه سال گذشته بود.

در دولت سیزدهم صنعت سیمان که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی کشور دارد، توانسته است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و جوانان مسیر جدیدی را در افزایش تولید و صادرات ایجاد کند.

کد مطلب 6077773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها