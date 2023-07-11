به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح سه‌شنبه در آئین افتتاح خانه یاریگران زندگی ویژه پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان استان بوشهر اظهار داشت: فعالیت در این عرصه سخت، پیچیده دیر بازده و هزینه‌بر است و این اقدام در کشور بی‌نظیر است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور فرهنگی، پیشگیری، توسعه مشارکت‌های مردمی و درمان با اشاره به افتتاح خانه یاریگران زندگی در مرکز استان‌ها و مدارس در سراسر کشور تصریح کرد: طراحی برنامه‌ها در عرصه نرم‌افزاری و کارآمد برای اثربخشی برای این مجموعه ضروری است.

وی خانه یاریگران زندگی آموزش و پرورش را مرکزی اثرگذار در عرصه تحقق فرامین مقام معظم رهبری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و بیان کرد: این مراکز و کانون‌ها ضمن رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان در توانمندسازی خانواده‌ها اثرگذار است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور فرهنگی، پیشگیری، توسعه مشارکت‌های مردمی و درمان با تأکید بر توجه به مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و افزایش سطح آگاهی دانش‌آموزان و والدین نسبت به آسیب‌های اجتماعی نوظهور تصریح کرد: بدون شک آسیب‌های اجتماعی به ویژه در نسل نوجوان و جوان جامعه رشد دارد که باید از دوران کودکی این افراد و اولیا به آسیب‌های اجتماعی آشنا و خطرات آن را گوشزد کرد.

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محلات محروم

کاظمی آموزش و پرورش را چشمه جوشان تربیت نسل آینده جامعه دانست و خاطرنشان کرد: توجه به غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی جنگ دشمن در عرصه‌های فرهنگی را یک جنگ شناختی و ترکیبی دانست و تأکید کرد: دشمن درصدد تغییر باورها با ابزارهای گوناگون است که نیاز دارد آگاهی دانش‌آموزان ارتقا داده شود.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور فرهنگی، پیشگیری، توسعه مشارکت‌های مردمی و درمان با اشاره به برخی آمارها در عرصه اعتیاد به جامعه به‌عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی گفت: اعتیاد همواره جامعه به ویژه دانش‌آموزان را تهدید می‌کند که باید از روش‌های گوناگون نسبت به آگاهی بخشی خطرات مواد مخدر و راهکارهای پیشگیری از آن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه رویکرد اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر در کنار مقابله، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و فرهنگی است، از انعقاد تفاهم‌نامه بین ستاد مبارزه مواد مخدر و قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محلات محروم خبر داد.

وی تصریح کرد: خانه یاریگران زندگی بوشهر می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها باشد و کار ماندگاری از تیم مدیریتی این دوره است.