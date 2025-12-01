تدوین برنامه عملیاتی شرط اثربخشی در مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان با هدف بررسی آخرین اقدامات انجام شده، تبیین چالش‌ها و تدوین راهکارهای اثربخش در حوزه پیشگیری و مبارزه با اعتیاد، به ریاست احمد نفیسی، قائم مقام استاندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه برگزار شد.

احمد نفیسی در این جلسه با تأکید بر لزوم تدوین یک برنامه عملیاتی منسجم برای اقدامات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: مناسبت‌های ملی و مذهبی فرصت مناسبی برای آموزش، فرهنگ‌سازی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستند و در صورت تدوین یک برنامه عملیاتی مشخص، فرآیند اجرا و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیز با دقت و اثربخشی بیشتری انجام خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر نوع نگاه به مسئله مواد مخدر افزود: آسیب‌شناسی این حوزه باید به‌صورت دقیق‌تر، علمی‌تر و با در نظر گرفتن همه افراد درگیر در این چرخه انجام شود تا بتوان راهکارهای جامع‌تر و کارآمدتری برای مقابله با این معضل ارائه کرد.

قائم‌مقام استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: این سازمان‌ها به‌عنوان پلی میان دولت و مردم، از جایگاه مهم و اثرگذاری برخوردارند و باید از ظرفیت آن‌ها در زمینه پیشگیری، آموزش، درمان و حمایت از بهبودیافتگان به‌صورت جدی و هدفمند استفاده شود.

نفیسی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و بخش‌های تخصصی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت امنیت و سلامت جامعه در استان هرمزگان باشد.