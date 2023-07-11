به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گیتاناس نوسِدا، رئیس جمهور لیتوانی که کشورش امروز و فردا در ویلینیوس، میزبان اجلاس سران ناتو است، اعتقاد دارد که این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا باید از نگرانیاش درباره توانمندی هستهای روسیه کاسته و نیروهای خود را بهجای آنکه چرخشی در مرزهای مسکو مستقر باشند، به طور دائمی در این مناطق مستقر کند.
رئیس جمهور لیتوانی دراینباره گفت: باتوجه به اقدام عملی روسیه در استقرار تسلیحات هستهای تاکتیکی در بلاروس، ما سرانجام باید «قانون بنیادین ناتو-روسیه» را مُرده بدانیم.
مقصود نوسدا، پیمان سال ۱۹۹۷ بین ناتو و روسیه است که از جمله بخشهای آن میتوان به ممنوعیت اعزام یگانهای نظامی دئمی در نزدیک قلمرو روسیه، اشاره کرد. مسکو اینطور استدلال کرده است که ناتو از مدتها پیش با استقرار نیروی چرخشی در شرق اروپا و چشمپوشی از گلایههای روسیه دراینباره، روح این پیمان را نقض کرده است.
لیتوانی بهدنبال میزبانی از ۴ هزار نیروی آلمانی به طور دائمی است. نوسدا مدعی شده است که «قانون بنیادین» همچنان در برخی از پایتختهای کشورهای عضو ناتو، تفکرات را «آلوده» کرده و «این ائتلاف را در سردرگمی راهبردی نگه میدارد.»
انتقال و استقرار سلاحهای هستهای تاکتیکی از روسیه به بلاروس، اوایل سال جاری اعلام شد و طرفین تاکید کردند که این اقدام به درخواست مینسک صورت گرفته است. این اقدام در حالی با واکنش کشورهای ناتو و غرب روبهرو شده که آمریکا دهههاست، تسلیحات هستهای خود را در کشورهای غیرهستهای شامل آلمان، ایتالیا، سوئد و ترکیه نگهداری میکند.
مقامات غربی، اقدام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در انتقال این تسلیحات به بلاروس را بخشی از برنامه «اخاذی هستهای پوتین» خوانده و آن را مورد انتقاد قرار دادهاند. مسکو توسعه ناتو به شرق اروپا که در تعارض با وعدههای ناتو در دهه ۱۹۸۰ و ۹۰ است را تهدیدی بزرگ و جدی علیه امنیت ملی خود تلقی میکند.
نظر شما