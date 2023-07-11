کرملین: ماهیت اجلاس ناتو ضدروسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به اجلاس سران ناتو که از امروز(سه‌شنبه) در لیتوانی آغاز شده است، گفت که مسکو این اجلاس را به دقت زیر نظر خواهد داشت.

پسکوف با اشاره به این اجلاس که به مدت دو روز در ویلینیوس، پایتخت لیتوانی در حال برگزاری است، «ماهیت ضدروسی» آن را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

سخنگوی کرملین دراین‌باره گفت: این اجلاس بدون‌شک، ماهیتی ضدروسی دارد. در این اجلاس به روسیه به چشم یک دشمن و رقیب می‌نگرند و در چنین فضایی، مباحثات انجام خواهد شد.

نشست سران ۳۱ عضو ناتو تا فردا ادامه دارد. مطابق انتظارات، در این اجلاس سیاستمداران عالیرتبه درباره طیف وسیعی از موضوعات و با تاکید بر تداوم کمک نظامی به رژیم کی‌یف و همچنین بررسی الحاق سوئد به این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا بحث و تبادل نظر خواهند کرد.