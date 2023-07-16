ناتو رزمایش دریایی خود در شرق اروپا را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو رومانی، ناتو رزمایش دریایی چندملیتی خود را با نام رزمایش پوزیدون ۲۰۲۳ ( Poseidon ۲۰۲۳) روز شنبه در بندر کنستانتا رومانی آغاز کرد.

گفته شده این رزمایش با هدف مقابله با مین و تله‌های انفجاری و با حضور بیش از ۷۵۰ سرباز از ۹ کشور عضو ناتو برگزار می‌شود.

نیروهای نظامی بلژیک، بلغارستان، فرانسه، یونان، ایتالیا، رومانی، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده در این رزمایش مشارکت دارند و توسط نیروی دریایی رومانی سازماندهی و هماهنگ می‌شوند.

دریاسالار رومانیایی «کورنلیو اوجن کوزاکارو» درباره برگزاری این رزمایش نظامی ناتو در شرق اروپا گفت: «ما این تمرین‌ها را برای حفظ ایمنی و آمادگی کشتی‌ها در منطقه عاری از مین انجام می‌دهیم، به گونه‌ای که وقتی دستگاهی انفجاری از این نوع را شناسایی می‌کنیم، آماده انحلال آن هستیم.»

این رزمایش که هر سال به صورت چرخشی در رومانی و یا بلغارستان انجام می‌شود، امسال در بندر دریایی کنستانتا رومانی و در مناطق آموزشی در غرب دریای سیاه برگزار می‌شود. در این مانور نظامی نیروی دریایی رومانی ناو «رجینا ماریا» را برای گنجاندن در نیروی واکنش ناتو به عنوان بخشی از بسته نیروی واحدی که رومانی در اختیار ناتو و اتحادیه اروپا قرار داده است، آزمایش خواهد کرد. رزمایش پوزیدون ۲۰۲۳ همچنین شامل بخشی برای تمرین همکاری بین سازمانی در صورت وقوع بلایای طبیعی با تلفات متعدد است.

پیش از این، دبیرکل سازمان پیمان شمالی (ناتو) اعلام کرده بود که ناتو حضور خود در شرق اروپا را افزایش می‌دهد.

همچنین هفته گذشته «گیتاناس نوسِدا»، رئیس جمهور لیتوانی که کشورش در ویلینیوس، میزبان اجلاس سران ناتو بود، اعلام کرد که این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا باید از نگرانی‌اش درباره توانمندی هسته‌ای روسیه کاسته و نیروهای خود را به‌جای آنکه چرخشی در مرزهای مسکو مستقر کند، به طور دائمی در این مناطق مستقر نماید.

رئیس جمهور لیتوانی دراین‌باره گفت: باتوجه به اقدام عملی روسیه در استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس، ما سرانجام باید «قانون بنیادین ناتو-روسیه» را مُرده بدانیم.

مقصود نوسدا، پیمان سال ۱۹۹۷ بین ناتو و روسیه است که از جمله بخش‌های آن می‌توان به ممنوعیت اعزام یگان‌های نظامی دائمی در نزدیک قلمرو روسیه، اشاره کرد. مسکو اینطور استدلال کرده است که ناتو از مدت‌ها پیش با استقرار نیروی چرخشی در شرق اروپا و چشم‌پوشی از گلایه‌های روسیه دراین‌باره، روح این پیمان را نقض کرده است.

لیتوانی به‌دنبال میزبانی از ۴ هزار نیروی آلمانی به طور دائمی است. نوسدا مدعی شده که «قانون بنیادین» همچنان در برخی از پایتخت‌های کشورهای عضو ناتو، تفکرات را «آلوده» کرده و «این ائتلاف را در سردرگمی راهبردی نگه می‌دارد.»

انتقال و استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی از روسیه به بلاروس، اوایل سال جاری اعلام شد و طرفین تاکید کردند که این اقدام به درخواست مینسک صورت گرفته است. این اقدام در حالی با واکنش کشورهای ناتو و غرب روبه‌رو شده که آمریکا دهه‌هاست، تسلیحات هسته‌ای خود را در کشورهای غیرهسته‌ای شامل آلمان، ایتالیا، سوئد و ترکیه نگهداری می‌کند.

مقامات غربی، اقدام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در انتقال این تسلیحات به بلاروس را بخشی از برنامه «اخاذی هسته‌ای پوتین» خوانده و آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند. مسکو توسعه ناتو به شرق اروپا که در تعارض با وعده‌های ناتو در دهه ۱۹۸۰ و ۹۰ است را تهدیدی بزرگ و جدی علیه امنیت ملی خود تلقی می‌کند.