۲۰ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان آذربایجان غربی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیرانی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هم‌اندیشی با گروه‌های جهادی در ارومیه، اظهار کرد: به مناسبت دهه امامت و ولایت و بزرگداشت عید سعید غدیرخم با اقتدا به حضرت علی (ع) مولای متقیان بیش از ۲۰ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان مناطق مختلف استان توزیع شد.

وی همچنین به توزیع بیش از ۱۲۰ هزار پرس غذای گرم، برپایی ۱۰۰ ایستگاه صلواتی و پذیرایی شیرینی و شربت به همت گروه‌های جهادی در قالب رزمایش مواسات ویژه عید سعید غدیرخم در سطح استان آذربایجان غربی اشاره کرد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان اینکه دستگیری از محرومان و تلاش برای زدودن غبار فقر و نداری از زندگی قشر بی‌بضاعت جامعه منش حضرت علی (ع) و سبک زندگی علوی است، گفت: پس همه باید در این سمت و سو گام برداریم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه، بسیج سازندگی می‌تواند در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه طبیعی مثل زلزله و سیل در صحنه حاضر شده و در کنار مردم مصیبت‌زده قرار گیرد، ادامه داد: مشابه این فعالیت‌های جهادی را در زلزله‌های اخیر خوی شاهد بودیم.

حیرانی گفت: زمان‌هایی که فوریت‌های ویژه در بخش کشاورزی همچون همه‌گیر شدن بیماری‌های دامی و طغیان آفات گیاهی به وجود می‌آید، کارشناسان ما بلافاصله در عرصه حاضر می‌شوند تا خسارتی به مردم وارد نشود، یا از حجم خسارت‌ها کاسته شود.