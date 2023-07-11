آمادگی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در منطقه آزاد تجاری قصرشیرین

شهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین اقدام برای راه اندازی منطقه آزاد قصرشیرین اجرای طرح جامع آزاد منطقه تجاری و صنعتی قصر شیرین بود که هم اکنون در دست اقدام و تکمیل است.

وی با اشاره به میزان پیشرفت طرح جامع آزاد منطقه تجاری قصرشیرین، افزود: این طرح از ابتدا تاکنون ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ۲ پیشران ۸۰۰ هکتاری در ابتدا و انتها اجرای این طرح شامل پرویزخان و خسروی است در حال بهره برداری است.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح جامع آزاد منطقه تجاری و صنعتی قصرشیرین موافقت لازم برای ایجاد ۲۵ کیلومتر جاده اصلی و چند بانده به موازات منطقه آزاد نیز صورت گرفته است.

حیدری به آمادگی منطقه آزاد قصرشیرین برای جذب سرمایه‌گذار اشاره و خاطر نشان کرد: در پی اعلام جذب سرمایه گذار در منطقه آزاد قصرشیرین تاکنون از سوی کشورهای خارجی مانند انگلیس و آلمان و نیز کشورهای عربی مانند عراق اعلام آمادگی برای این حوزه دریافت شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در شهرستان قصرشیرین زمینه برای سرمایه گذاری مهیا است با استقرار هیأت مدیره به زودی واگذاری زمین از نظر حقوقی برای سرمایه گذاران انجام خواهد گرفت.