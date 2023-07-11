با هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در مزارع و مراتع بهار مقابله شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز جلسه کارگروه ویژه ساخت وسازهای غیر مجاز با موضوع بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز به ریاست فرماندار شهرستان بهار و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

مجتبی فیض‌اللهی در این جلسه اظهار کرد: ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی با تقویت گروه‌های گشت زنی به صورت جدی با هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در مزارع و مراتع شهرستان بهار مقابله کنند.

فرماندار بهار افزود: دستگاه‌های متولی و مراجع صدور پروانه علاوه بر کنترل و نظارت بر ساخت و سازها، موظفند از هرگونه تخلفات ساختمانی خارج از پروانه به وسیله مأموران خود جلوگیری کنند.

وی عنوان کرد: پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز بهتر از تخریب است و برای این موضوع بخشداران، شهرداران، ادارات و نهادهای مرتبط با جدیت اقدامات لازم را داشته باشند.